Il team di The Witcher Sirius non esiste più, ma lo attende «un futuro luminoso»

The Molasses Flood non esiste più: il team di sviluppo è stato completamente integrato nella struttura di CD Projekt Red, portando a termine una ristrutturazione che a quanto pare era atteso da tempo.

Gli autori dello spin-off multiplayer di The Witcher, attualmente noto come Project Sirius, sono stati "assorbiti" all'interno di CD Projekt, che in seguito ha deciso di chiudere con effetto immediato la precedente etichetta.

The Molasses Flood in precedenza aveva sviluppato The Flame in the Flood e Drake Hollow, ma da adesso inizia una nuova era per quello che in precedenza era uno studio indipendente.

Una decisione arrivata dopo più di tre anni dall'acquisizione da parte di CD Projekt Red, avvenuta nel 2021, e resa ufficiale lo scorso 1 aprile, anche se è stata comunicata al grande pubblico soltanto nelle scorse ore.

Come segnalato da GameSpot, questa decisione era già attesa da tempo e porterà gli autori di The Witcher Sirius a collaborare direttamente con il resto del gruppo principale di CD Projekt per lo sviluppo del progetto multiplayer, il che significa che non dovrebbero esserci problemi di sorta.

Il co-fondatore dello studio, Damian Isla, ha lasciato il team come conseguenza di questa operazione, ma in un post su LinkedIn spiega che questa strategia possa solo essere un bene per il futuro dell'ex The Molasses Flood:

«Questo spezzerà alcune barriere organizzative e integrerà meglio il team di The Molasses Flood con il resto della fantastica organizzazione di CD Projekt. In definitiva, questo dimostra un futuro luminoso per Project Sirius (anche noto come "il Witcher multiplayer", di cui sono stato design director per tre anni). Sarà un gioco fantastico, uno per gli annali, e non vedo l'ora che il resto del mondo scopra ciò su cui abbiamo lavorato».

La "fusione" di The Molasses Flood dovrebbe dunque consentire agli autori di The Witcher Sirius di ricevere un supporto maggiore da parte del gruppo, pur dovendo rinunciare alla loro precedente identità.

Solo il tempo ci dirà ovviamente se questa si rivelerà la mossa giusta per il team di sviluppo: per il momento, possiamo solo attendere di scoprire ulteriori novità per il progetto multiplayer di The Witcher.

Gli ultimi dettagli su questo progetto sono arrivati lo scorso anno grazie a un'offerta di lavoro, che anticipava diverse tipologie di personaggio selezionabili.