Il Super Smash Bros. di Bungie allo State of Play? Ci sono indizi

Manca ormai pochissimo al prossimo State of Play, e come sempre, i rumor si moltiplicano più velocemente di quanto si possa verificarli.

Tra i giochi attesi durante la presentazione di Sony, una nuova indiscrezione suggerisce che potrebbe esserci anche un progetto inedito di Bungie, ossia gli autori di Destiny (che trovate su Amazon a due spicci).

Secondo quanto riportato dal leaker spagnolo Vandal (via PSU), il gioco in questione sarebbe Gummy Bears, un titolo che inizialmente faceva parte dei progetti interni di Bungie ma che è stato trasferito sotto l’ala di PlayStation Studios.

La cosa interessante? Il gioco sarebbe destinato non solo a PS5 e PC, ma anche a Nintendo Switch.

Se confermato, sarebbe il secondo titolo Sony a sbarcare su console Nintendo, dopo LEGO Horizon Adventures (che ho recensito qui).

Inoltre, pare che l'annuncio farà parte anche di un Nintendo Direct che si terrà più avanti nel mese di febbraio, separato dal già confermato evento dedicato a Switch 2 previsto per il 2 aprile 2025.

Ma cos’è esattamente Gummy Bears? Sempre secondo i rumor, si tratterebbe di un MOBA che combina elementi dei classici come DOTA 2 e League of Legends con meccaniche prese in prestito da Super Smash Bros..

Se la notizia si rivelasse vera, sarebbe un passo interessante per Bungie, che di recente non ha vissuto momenti particolarmente felici dopo i problemi di Destiny 2 e il rinvio di Marathon.

Vedere un progetto Bungie rivolto a un pubblico più giovane e, soprattutto, multipiattaforma, sarebbe una mossa atipica per lo studio.

Dal lato Sony, invece, l’idea di portare giochi su Nintendo Switch conferma una tendenza che ormai non è più un tabù.

Ma la domanda vera e propria è: c’è davvero spazio per un altro MOBA? Il genere è già saturo, e anche giganti come Blizzard hanno faticato (vedi Heroes of the Storm).

Tuttavia, se Gummy Bears riuscisse davvero a fondere l’accessibilità di Super Smash Bros. con le strategie tipiche di un MOBA, potrebbe ritagliarsi una sua nicchia.