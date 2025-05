Il "successore" di Helldivers 2 non sarà un'esclusiva PlayStation

L'inaspettato successo ottenuto da Helldivers 2 sta spingendo Arrowhead a pensare in grande: lo studio di sviluppo non ha più bisogno di appoggiarsi a PlayStation, adesso che dispone di abbastanza risorse — e di numerosi fan — in grado di permettere loro di cavarsela da soli.

Helldivers 2 è stata sicuramente una delle sorprese più grandi di PlayStation (lo trovate su Amazon) e che, allo stesso tempo, ha rappresentato un'ancora di salvezza per le ambizioni live-service in casa Sony, ma allo stesso tempo è innegabile che è stato protagonista di gestioni controverse.

Impossibile dimenticare infatti il caso del PSN obbligatorio, su cui Sony ha dovuto fare dietrofront e che aveva fatto arrabbiare non poco gli stessi sviluppatori, visto che rischiavano di rinunciare a una fetta particolarmente importante di consumatori.

E chissà che non sia stato anche questo caso a spingere Arrowhead a rinunciare al supporto di PlayStation per il loro prossimo progetto, pubblicato interamente dalla stessa software house.

A svelarlo è stato Shams Jorjani di Arrowhead sul server Discord ufficiale, in risposta ad alcuni fan (via Forbes):

«La cosa meravigliosa è che, grazie al vostro supporto, il futuro di Arrowhead è abbastanza luminoso e ora abbiamo la libertà di esplorare alcuni concept forti che senza di voi non avremmo potuto fare. Game 6 (il nostro prossimo progetto) avverrà nel modo in cui avverrà solo grazie a voi. Il prossimo gioco verrà finanziato da noi al 100%, quindi potremo prendere decisioni al 100%».

Dato che Helldivers 2 è un titolo pubblicato da PlayStation Studios, Arrowhead ha spesso dovuto subire "decisioni dall'alto" con cui non si trovava necessariamente d'accordo, cosa che non accadrà con il loro prossimo videogioco.

In ogni caso, Jorjani ha comunque voluto elogiare PlayStation, ammettendo che «Helldivers non esisterebbe se non fosse per loro» e di essere aperti a possibili collaborazioni future.

Collaborazioni che non riguarderanno il "successore" di Helldivers 2, a quanto pare, ma mai dire mai per il futuro.