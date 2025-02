L'hype per Kingdom Come Deliverance 2 sta crescendo giorno dopo giorno

Kingdom Come Deliverance 2 è uno dei videogiochi più importanti del 2025 già da ore, e le due milioni di copie vendute lo dimostrano.

Il successo di Kingdom Come Deliverance 2 non mostra segni di rallentamento, e giusto poco fa è stato comunicato l'impressionante risultato delle 2 milioni di copie vendute in meno di due settimane.

Warhorse Studios ha confermato il traguardo sui social, celebrando il risultato dopo aver già festeggiato il primo milione di copie vendute nel giorno di lancio.

Kingdom Come Deliverance 2 aveva raggiunto il primo milione di copie in 24 ore, recuperando i costi di sviluppo in un solo giorno, e un risultato del genere non ci coglie di sorpresa ma è comunque impressionante.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il sequel del gioco di ruolo medievale, disponibile dal 4 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ha registrato numeri particolarmente impressionanti anche su Steam, dimostrando che i giocatori non lo stanno comprando solo in preda all'hype, ma ci stanno giocando attivamente.

Kingdom Come Deliverance 2 ha avuto un picco di giocatori 250mila giocatori simultanei, contro il picco di 96.069 giocatori di sette anni fa del capitolo precedente.

Un risultato impressionante per un videogioco single player, soprattutto per un videogioco che sicuramente è più ostico di molte produzioni odierne in termini di gameplay puro.

Kingdom Come Deliverance 2 è entrato anche nella top 10 di Steam per questo motivo, e sarà importante per il team mantenere alto l'interesse nei prossimi mesi.

In primavera arriveranno aggiornamenti gratuiti, tra cui una modalità Hardcore, nuove opzioni di personalizzazione e le corse a cavallo. Durante l’estate sarà lanciato il primo contenuto a pagamento, Brushes with Death, che seguirà Henry in una vicenda legata a un artista dal passato enigmatico. L’autunno porterà Legacy of the Forge, espansione che approfondirà la storia del padre adottivo di Henry, mentre l’inverno vedrà l’uscita di Mysteria Ecclesia, una missione ambientata all’interno del Monastero di Sedlec.

Le lamentele sterili della frangia più oltranzista e destrosa dei giocatori non sono servite a niente, per fortuna.