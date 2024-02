Il Silent Hill gratis a quanto pare è piaciuto, e molto

Silent Hill: The Short Message, il gioco free-to-play di Konami dedicato a Silent Hill, è stato scaricato oltre 2 milioni di volte dal PlayStation Store.

La saga Konami ha dato inizio al suo ritorno.

Uscito alla fine del mese scorso, The Short Message ha come protagonista Anita, un personaggio che cerca la sua amica in un condominio fatiscente, tristemente noto per le voci di suicidi (lo abbiamo analizzato qui).

Poco sopra, infatti, potete trovare il post X/Twitter in lingua giapponese che conferma i 2 milioni di download per il titolo in questione, che pochi non sono di certo.

La descrizione ufficiale del gioco, via PlayStation Store, recita:

Dopo aver ricevuto dei messaggi da parte della sua amica Maya, Anita si ritrova nei pressi di un palazzo in rovina, famigerato per le voci sui suicidi avvenuti in quel luogo. Attirata al suo interno, Anita perde il senso della realtà, si ritrova in luoghi bizzarri e sovrannaturali inseguita da un mostro deforme. Il messaggio di Maya era chiaro: "non è possibile andarsene finché non lo trovi". Ma cosa sta cercando Anita esattamente?

Del resto, sembra che Konami stia prendendo in considerazione la possibilità di rilasciare i giochi di Silent Hill originali sulle console moderne.

Ma non solo: un remake realizzato di Silent Hill 4 con la potenza dell'Unreal Engine 5 è un nuovo regalo dei fan ai fan della saga horror di Konami: guardate che spettacolo.

Questo, senza dimenticare neppure che il remake di Silent Hill 2 a cura di Bloober Team dovrebbe essere finalmente lanciato quest'anno, come suggerito anche in queste ore (e sperando che il tutto trovi conferma ufficiale entro breve).