Il rivale saponato di Splatoon su PS5 è gratis, da ora

Il debutto di Foamstars non è andato affatto secondo le aspettative di Square Enix, che aveva puntato fortemente sullo sparatutto multiplayer a raffiche di sapone per imporsi come live service su PlayStation.

Nonostante sia stato infatti incluso gratuitamente durante il mese di lancio sull'abbonamento PlayStation Plus, il titolo non è mai riuscito ad ottenere numeri convincenti, perdendo addirittura oltre la metà degli utenti in due settimane.

Quella che sembrava essere una formula vincente, ovvero un titolo simile agli Splatoon di Nintendo (trovate la versione completa del terzo capitolo su Amazon, a tal proposito) ma su console PlayStation, si è rivelato invece uno dei flop più grandi della casa di Final Fantasy.

Una situazione che ha spinto dunque Square Enix a ripensare la formula di distribuzione di Foamstars, rendendolo un gioco gratis free-to-play a partire da oggi, per tutti e senza alcun bisogno di abbonamenti.

In altre parole, non solo non sarà più necessario acquistare il gioco — dato che diventa gratis — ma proprio perché si tratta di un free-to-play gli utenti non avranno neanche bisogno di iscrizioni a PlayStation Plus per poterlo provare online.

Square Enix si augura che questa mossa sia ciò che serva per riportare interesse verso questo sfortunato titolo, con l'augurio che possa emergere presto una community stabile di giocatori da giustificarne il supporto a lungo termine.

Ricordiamo che Foamstars è attualmente disponibile solo su PS5 e PS4: se siete interessati a provarlo gratuitamente, potete aggiungerlo alla vostra raccolta alla seguente pagina ufficiale.

In alternativa, potete ovviamente avviare il download direttamente dalle vostre console: basterà cercare Foamstars su PlayStation Store e avviare direttamente il download su PS5 o su PS4.

Ricordiamo che trattandosi di un free-to-play saranno presenti anche alcune microtransazioni, ma potrete divertirvi online totalmente gratis e senza alcun obbligo di acquisti.

Ovviamente, solo il tempo ci dirà se la mossa di Square Enix fornirà i giusti risultati, ma nel frattempo non possiamo fare altro che augurare buon divertimento a tutti i fan interessati.