Foamstars ha già perso oltre la metà dei giocatori in due settimane

Sembra che Foamstars non sia destinato a diventare il nuovo fenomeno multiplayer in cui sperava Square Enix: l'ambizioso sparatutto pare non essere riuscito a convincere del tutto gli utenti che hanno scelto di dargli fiducia.

Ricordiamo che questo colorato sparatutto è stato spesso paragonato alla serie Splatoon di Nintendo (trovate l'ultimo capitolo su Amazon) per via di alcune meccaniche di gameplay molto simili, ma basate sulla schiuma piuttosto che sull'inchiostro — anche se secondo Square Enix non sarebbero paragoni corretti.

Attualmente il gioco è disponibile solo come parte dei titoli gratuiti mensili di PlayStation Plus Essential, mentre dal prossimo mese diventerà a pagamento per chiunque non lo abbia riscattato con il servizio in abbonamento.

Una strategia che intendeva dunque sfruttare il servizio di Sony per costruire un'ambiziosa fascia di utenti da poter espandere nel futuro, ma pare che le cose non stiano funzionando al meglio.

Secondo i dati di GameInsights riportati su TrueTrophies, pare infatti che Foamstars sia già stato abbandonato dal 54% dei giocatori che l'hanno provato: una perdita di oltre la metà di utenti in appena due settimane.

Trattandosi di un service game multiplayer destinato a essere giocato a lungo nel tempo, ci si poteva aspettare un drop di utenti — anche tenendo conto del fatto che è disponibile solo su PS Plus — ma non a questi livelli improvvisi.

È chiaro che Foamstars non è stato certamente aiutato dal lancio di altri grandi giochi votati al multiplayer nel corso di queste settimane, come Tekken 8 o più recentemente del sorprendente fenomeno Helldivers 2, ma nulla che possa giustificare un crollo così immenso.

Insomma, sembra che per lo sparatutto di Square Enix la strada per il successo potrebbe essere solo in salita: gli sviluppatori dovranno essere bravi a riconquistare i propri utenti con i giusti aggiornamenti, oltre ad augurarsi che abbastanza persone scelgano di dargli fiducia e acquistarlo anche dopo la fine della promozione con PlayStation Plus.

Vedremo se una risalita sarà possibile o se il tutto "scoppierà" come una bolla di sapone: vi terremo aggiornati con eventuali novità sulla vicenda.