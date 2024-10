Il ritorno Life is Strange sta facendo discutere molto

Life is Strange: Double Exposure si è raccontato alla critica di tutto il mondo, SpazioGames.it compreso, e a guardare le recensioni globali del ritorno di Max da parte di Deck Nine sembra che abbia fatto molto discutere.

Il titolo (che trovate su Amazon) sarà disponibile a partire da domani, ma nella giornata odierna sono uscire le recensioni di tutte le testate che hanno potuto provare in anteprima la produzione di Deck Nine.

Double Exposure aveva fatto già discutere e aveva creato nei fan un certo malcontento. Per via del ritorno di Max, infatti, la community aveva paura che Deck Nine avrebbe potuto rovinare la storia dell'amato personaggio.

I fan si sono espressi anche in maniera esagerata e violenta con il team di sviluppo, tanto da portare all'intervento pubblico del creatore della serie per placare gli animi. Forse alcuni di questi fan avevano ragione, stando ai voti ricevuti da Life is Strange: Double Exposure.

Con un 74 su Metacritic, il titolo di Deck Nine si è rivelato come un titolo di media qualità, in generale. Ma non è tanto il punteggio in sé, quanto la varietà di voti espressi dalla critica ad essere quanto meno interessante.

Ci sono voti che vanno dal 10 al 4, con tutti i giudizi intermedi passati all'interno delle testate che stanno contribuendo a generare il punteggio di cui sopra.

A dimostrazione che le recensioni hanno una sacrosanta componente di soggettività, soprattutto per quanto riguarda avventure puramente narrative in cui il gusto personale entra in gioco nella valutazione finale.

Certo ci sono criteri oggettivi da definire come la qualità della sceneggiatura e la struttura dell'intreccio, ma evidentemente Life is Strange: Double Exposure risuona in maniera diversa nella critica e senz'altro farà discutere, community inclusa.

Nella nostra recensione firmata dal sottoscritto non trovare un parere esattamente entusiasta, anzi. Life is Strange: Double Exposure ci aveva lasciato una buona impressione in occasione dell'anteprima, che è stata tradita per dal prodotto finale.

Nella recensione, infatti, abbiamo scritto che «Deck Nine ha costruito un’avventura coinvolgente, pregevole dal punto di vista tecnico e registico, che evolve con soluzioni da manuale per poi soccombere sotto il peso delle sue ambizioni, tradendo in parte l’identità di Life is Strange».