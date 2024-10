Il creatore originale di Life Is Strange difende il team di Double Exposure dagli hater

Il direttore dell'originale Life is Strange, Michel Koch, ha deciso di difendere Deck Nine, definendo “odiosi i messaggi” contro gli sviluppatori di Life is Strange: Double Exposure.

Questo dopo che il nuovo sequel della serie (trovate il precedente True Colors su Amazon) ha preso una decisione impopolare riguardo a Max e Chloe, approfondendo cosa è successo alla coppia dopo gli eventi del primo gioco.

Già dai primi due capitoli abbiamo capito che direzione prenderà questo capitolo, ma la cosa a quanto pare non è andata giù a parecchi fan.

Attenzione: da ora seguono spoiler. Proseguite quindi nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Nei primi due episodi di Life is Strange: Double Exposure è possibile esplorare la stanza di Max e scoprire cosa ne è stato della sua relazione con Chloe se si sono messi insieme durante il primo gioco.

Purtroppo, quello che si trova è una lettera di rottura di Chloe, che rivela che lei e Max non stanno più insieme da tempo. Questo ha rapidamente provocato il ritorno di fiamma da parte dei fan, provocando una risposta da parte di Koch (via The Gamer).

Michel Koch non ha lavorato a Double Exposure. Il suo studio, Don't Nod, ha sviluppato i primi due titoli principali, mentre Deck Nine ha sviluppato l'espansione Before the Storm, True Colors e ora Double Exposure.

Koch ha anche elaborato il suo punto di vista nelle risposte: «Si può essere delusi, si possono desiderare altre narrazioni per i personaggi che si amano, o storie diverse».

E ancora: «Ma alla fine la creazione è difficile e molto soggettiva e se la storia di Double Exposure non vi soddisfa, non cancella ciò che avete immaginato».

Tuttavia, in risposta a un altro fan, Koch ha suggerito che non era questo il finale che aveva immaginato per Max e Chloe. «Da quello che ho letto, penso che non avremmo scritto le cose nello stesso modo», ha detto.

«Ma ho provato la stessa cosa con i fumetti e con Before the Storm e in un certo senso l'ho accettato. Sono abbastanza sicuro che quando giocherò al gioco completo non riconoscerò i miei personaggi, ma anche questo è inevitabile con scrittori diversi».

Rispondendo a un altro fan, aggiunge che il team originale ha evitato di fare un sequel proprio per questo motivo: voleva che i fan potessero decidere cosa fosse successo a Max alla fine del gioco.

Tuttavia, con il ritorno di Double Exposure, è possibile che i nuovi sviluppatori decidano qualcosa in più sulla sua vita, raccontando una nuova storia con una versione più vecchia del personaggio.

Life is Strange: Double Exposure è già uscito con i primi due episodi. Il gioco completo verrà lanciato il 29 ottobre, anche se la Collector's Edition del gioco a quanto pare... non contiene il gioco.