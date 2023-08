Il remake di Resident Evil 1 «sembra migliore di alcuni giochi current-gen»

Il primo capitolo della saga di Resident Evil ha ricevuto un remake in era GameCube ancora oggi particolarmente apprezzato.

Senza nulla togliere al remake di RE4 (che trovate anche su Amazon), anche il primo episodio del franchise ha infatti ricevuto un rifacimento ormai diverse generazioni fa.

Del resto, infatti, c'è chi negli ultimi tempi ha deciso di trasformare il classico episodio originale di Biohazard in un titolo inquadrato in soggettiva.

Senza nulla togliere all'altro fan remake che mirava a ottenere una grafica in stile PS One.

Ora, come riportato anche su ResetEra, sembra proprio che molti fan siano convinti che il cosiddetto Resident Evil 1 Remake sia graficamente molto migliore di tanti giochi current-gen.

«Il remake di Resident Evil 1 sembra migliore di alcuni giochi della current gen. Questo è un gioco per GameCube di 20 anni fa. Ho appena finito di rigiocare il gioco su Steam Deck e il gameplay regge ancora bene», scrive l'autore del post, allegando alcuni screen del gioco.

«Viene da chiedermi come potrebbero essere oggi i giochi con sfondi pre-renderizzati se gli sviluppatori li realizzassero ancora.»

E ancora: «Una cosa di cui non mi ero mai reso conto prima è che ho notato che questo stile di telecamera ha anche contribuito ad aumentare l'aspetto horror rispetto a quelli che permettono di controllare completamente la telecamera, le angolazioni scelte dallo sviluppatore in certi luoghi hanno davvero aggiunto un altro livello di paura che non poteva essere ottenuto con il controllo completo della visuale. Il gameplay è completamente diverso da quello di altri giochi horror».

Nei commenti, i fan sembrano concordare all'unanimità che il primo Resident Evil abbia comunque qualcosa di "magico", oltre al fatto che graficamente è praticamente inattaccabile

