Il remake di Oblivion in Skyrim nei guai, tra minacce di morte e hater

I fan aspettavano con curiosità con il remake di Oblivion realizzato dentro Skyrim, sebbene a quanto pare gli sviluppatori sono finiti in mezzo a un bel problema.

Gli appasionati al quinto capitolo della saga (che trovate anche su Amazon), non hanno mai smesso di seguire con interesse lo sviluppo di questo fan made chiamato Skyblivion.

Advertisement

Come vi abbiamo reso noto alcune settimane fa, si tratta di una mod che mira a ricreare The Elder Scrolls IV Oblivion in Skyrim.

Ora, come riportato anche da PCGamesN, il progetto sembra essere finito nel mirino degli hater e non solo.

Lo sviluppatore del progetto dei fan, infatti, sostiene di essere stato vittima di "minacce di morte", "stalking" e "molestie".

Il responsabile del progetto Skyblivion, meglio conosciuto con il nome utente online "Rebelzize", afferma di aver ricevuto una serie di minacce davvero gravissime.

«È un po' triste che lavorare su Skyblivion significhi avere a che fare con stalking, minacce di morte, molestie e ora anche hacking», dice Rebelzize. «Queste cose sono diventate una parte normale di quello che è iniziato come un hobby. Le persone del team e io [sic] sacrifichiamo già così tanto».

E ancora: «La gente non ha idea di quanto tempo e quanto impegno ci sia in questo progetto. E poi, in aggiunta, devi avere a che fare con questa me*da. Ho anche un lavoro a tempo pieno, sapete. È già abbastanza difficile destreggiarsi tra due lavori full time».

Lo sviluppo del progetto è iniziato nel 2012, subito dopo l'uscita di Skyrim, con l'obiettivo di vedere la luce nel 2025. Ci auguriamo di cuore che questo "piccolo" inciampo non ne freni lo sviluppo.

Nell'attesa di scoprirne di più, tempo fa un altro fan ha ricreato il classico Oblivion come fosse un vero e proprio gioco next-gen.

Ma non solo: altri appassionati hanno rilasciato una mod dedicata al leggendario The Elder Scrolls III Morrowind, chiamata Shadow of Morrowind, per Skyrim Special Edition.