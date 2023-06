Il remake di Half-Life ha battuto il gioco originale

Il remake (rigorosamente non ufficiale) di Half-Life è ora più popolare del gioco originale, su Steam.

Se Half-Life 2 resta il capitolo della saga di FPS più apprezzato (e che trovate anche su Amazon), il primo capitolo è sempre e comunque considerato una pietra miliare del genere.

Ora, mentre c'è chi ha deciso di rendere omaggio alla serie dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine del sequel davvero sorprendente, è il turno di parlare nuovamente di H-L1.

È difficile credere che l'originale Half-Life sia stato pubblicato su PC quasi 25 anni fa, nel 1998. Da quel momento, la serie si è evoluta fino a diventare leggendaria come uno dei più influenti e migliori sparatutto in prima persona di tutti i tempi, con un punteggio Metacritic di 96.

Questo ha fatto sì che un rifacimento realizzato dai fan e chiamato Black Mesa facesse breccia nel cuore dei fan.

Questo remake è nato come mod per il gioco originale del 1998 ed è stato pubblicato nel 2012 su PC. Tuttavia, con la benedizione di Valve, Black Mesa si è evoluto in un remake completo, lanciato come Accesso Anticipato nel maggio 2015 prima di ottenere il rilascio a marzo 2020.

A due anni dal lancio, come riportato da GamingBible, Black Mesa è ora più popolare del gioco originale.

Al momento in cui scriviamo, secondo SteamDB Black Mesa ha avuto un picco di 1.030 giocatori nelle 24 ore, con 600 che stanno giocando. Ciò rende di fatto il fan remake più popolare del titolo originale

Black Mesa è disponibile su PC tramite Steam, e non ci sono segnali che indichino che il gioco uscirà mai su console, purtroppo.

Insomma, che dire: Half-Life, al netto dei sequel e dei progetti più o meno simili, è ancora oggi davvero molto amato.

Parlando di altri progetti dei fan, tempo fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2 e altrettanto interessante.

Dopotutto, di recente si è andati ancora oltre, portando il secondo capitolo della serie Valve anche sull'ibrida Nintendo Switch.