Il "Quadrupla-A" di Ubisoft è già stato abbandonato dal 90% dei giocatori Xbox

Che il cosiddetto "Quadrupla-A" di casa Ubisoft, ovvero Skull and Bones, non fosse partito con il piede giusto era apparso evidente a quasi tutti, ma almeno a parole il publisher si era comunque detta soddisfatta dei risultati ottenuti.

In occasione del nuovo aggiornamento ufficiale, gli sviluppatori si erano infatti detti soddisfatti di aver ricevuto «risposte enormi» dalla propria community.

Ma erano emersi fin da subito diversi punti interrogativi, a partire dal fatto che non è mai stato comunicato davvero quanti siano gli effettivi giocatori di Skull and Bones.

Un primo dato è emerso poche ore fa grazie alle statistiche compilate da TrueAchievements, e non sono affatto incoraggianti. Almeno per quanto riguarda la versione Xbox (la trovate in offerta su Amazon, se interessati).

Confrontando infatti i numeri attuali con quelli disponibili al lancio, i dati sottolineano che la versione Xbox di Skull and Bones ha perso addirittura il 90% dei giocatori fin dal day-one.

Ovviamente non è detto che questo crollo abbia dimensioni identiche su tutte le altre edizioni del gioco, ma almeno questo primo dato restituisce la certezza che la situazione non è esattamente così rosea come il publisher vorrebbe far credere ai suoi utenti.

Del resto, vale la pena di ricordare che il «Quadrupla-A» — così definito da Ubisoft — al lancio era riuscito a fare perfino peggio di Suicide Squad, un altro dei più grandi punti interrogativi di quest'anno.

Attendiamo ovviamente eventuali dati aggiuntivi dalle altre piattaforme per avere conferme certe, ma già adesso appare evidente che gli sviluppatori dovranno impegnarsi notevolmente per riuscire a... non fare affondare la nave.

Curiosamente, tra i giocatori Xbox che non sembrano aver voluto dare fiducia a Skull and Bones troviamo perfino Phil Spencer: il capo della divisione gaming ha infatti avviato il gioco sulla propria console... per poi ripensarci e mollarlo dopo appena 2 minuti.