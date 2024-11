Il prossimo regalo gratis Epic è una patata da guerra

Gli ultimi titoli gratuiti di Epic Games Store sono arrivati pochi giorni fa, ma ora è tempo di scoprire il prossimo omaggio previsto domani giovedì 21 novembre.

In maniera simile a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ogni settimana se siete in possesso di un account Epic, potete loggarvi e scaricare l'omaggio del momento.

Proprio nelle scorse ore infatti è stata infatti rilasciata una chicca davvero molto divertente pensata per le "spie".

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Ora, è stato confermato che Brotato sarà disponibile dal 28 novembre al 5 dicembre.

«Brotato è uno sparatutto roguelite dall'alto in cui si impersona una patata che brandisce fino a 6 armi alla volta per combattere orde di alieni. Scegliete tra una varietà di tratti e oggetti per creare build uniche e sopravvivere fino all'arrivo dei soccorsi.», si legge nella descrizione ufficiale del gioco.

E ancora: «Un'astronave del Mondo delle Patate si schianta su un pianeta alieno. L'unico sopravvissuto è Brotato, l'unica patata in grado di maneggiare 6 armi contemporaneamente. In attesa di essere salvato dai suoi compagni, Brotato deve sopravvivere in questo ambiente ostile.»

Il regalo in questione sarà come sempre disponibile per un'intera settimana a costo zero, senza quindi la possibilità di vederlo sparire dalla vostra collezione personale.

Ovviamente, come sempre accade, vi segnaleremo non appena il gioco sarà rilasciato sul catalogo di Epic Games Store, tra una manciata di giorni.

