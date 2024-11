Il prossimo regalo gratis Epic di fine novembre rivelato

Gli ultimi titoli gratuiti di Epic Games Store sono arrivati pochi giorni fa, ma ora è tempo di scoprire il prossimo omaggio previsto domani giovedì 21 novembre.

In maniera simile a Xbox Game Pass (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) ogni settimana se siete in possesso di un account Epic, potete loggarvi e scaricare l'omaggio del momento.

Proprio nelle scorse ore infatti è stata infatti rilasciata una serie di classici molto interessante.

Ora, è stato confermato che Beholder sarà disponibile dal 21 novembre al 27 dello stesso mese.

«Siete un proprietario installato dallo Stato in un paese totalitario. Piazzate dispositivi di ascolto, rubate e introducetevi negli appartamenti dei vostri inquilini. Usa ciò che hai scoperto per denunciare chiunque sia in grado di complottare contro lo Stato. Dovete farlo! Ma lo farete?», si legge nella descrizione ufficiale del gioco.

E ancora: «Il vostro compito principale è sorvegliare di nascosto i vostri inquilini e origliare le loro conversazioni. Dovete mettere sotto controllo i loro appartamenti mentre non ci sono, perquisire i loro effetti personali alla ricerca di qualsiasi cosa possa minacciare l'autorità dello Stato e tracciare un profilo per i vostri superiori. Dovete anche segnalare alle autorità chiunque sia in grado di violare le leggi o di tramare attività sovversive contro lo Stato.»

Il regalo in questione sarà come sempre disponibile per un'intera settimana a costo zero, senza quindi la possibilità di vederlo sparire dalla vostra collezione.

Ovviamente, come sempre accade, vi segnaleremo non appena il gioco sarà rilasciato sul catalogo di Epic Games Store, tra una manciata di ore.

Ad ogni modo, se volete saperne di più, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.

Parlando infine sempre e solo di titoli gratuiti, vediamo quali sono tutti i giochi già confermati come in arrivo nel 2024 gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass, tra esclusive e titoli delle terze parti.