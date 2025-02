Il prossimo gioco gratis Epic è "magico"

I giochi gratuiti offerti da Epic Games Store non sono ancora terminati: presto verrà svelato il prossimo titolo in regalo, che sarà annunciato giovedì 27 febbraio.

Come accade con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi vantaggiosi), tutti gli utenti con un account Epic possono riscattare un nuovo gioco ogni settimana senza alcun costo.

È stato recentemente confermato che Mages of Mystralia sarà il prossimo titolo gratuito disponibile a partire dalla prossima settimana.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

«Nel regno di Mystralia, ci vogliono più cervello che muscoli per avere successo. Affronterai creature colossali e potentissime, e attraverserai percorsi insidiosi. Dovrai risolvere rompicapo che metterebbero in difficoltà anche il più avveduto dei saggi anziani. E superare gli ostacoli seminati da coloro che sperano nel tuo fallimento.

Il tuo cammino non sarà facile. In Mages of Mystralia vesti i panni di Ziya, una giovane ragazza che scopre di avere un'innata propensione per la magia. Purtroppo la magia è stata bandita ormai da tempo, perciò, tutta sola, si lancerà in un viaggio di addestramento per imparare a controllare i suoi poteri. Lungo la strada incontrerà altri maghi esuli e scoprirà rune dalle proprietà magiche, che imparerà a combinare in milioni di modi diversi per creare incantesimi sempre nuovi.

La storia è stata scritta dall'autore di bestseller Ed Greenwood, creatore dell'universo fantasy "Forgotten Realms" di Dungeons and Dragons, fonte d'ispirazione per giochi come "Baldur's Gate" e "Neverwinter Nights", e per almeno 170 libri fantasy.»