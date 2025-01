Il prossimo gioco gratis di Epic ti farà diventare l'escapista definitivo

I giochi gratuiti delle offerti dall’Epic Games Store non sono giunti al termine, visto che ora è il momento di scoprire quale sarà il prossimo regalo, che verrà rivelato giovedì 16 gennaio.

Proprio come accade con Xbox Game Pass (disponibile anche su Amazon a un prezzo vantaggioso), ogni settimana chi possiede un account Epic può accedere e scaricare gratuitamente il titolo in evidenza.

Da poco, è stato quindi confermato che Escape Academy sarà gratuito dal 16 al 23 gennaio. Ecco la descrizione ufficiale del titolo:

«Benvenuti all'Accademia della fuga. Allenati per diventare l'evasore definitivo. Risolvi i puzzle. Hackerare i server. Incontrare la Facoltà. Preparate la tazza di tè perfetta. Sfuggi alle stanze per giocatore singolo o in cooperativa con un amico, in locale o online!



Sei appena arrivato alla Escape Academy, una scuola in cui studenti promettenti si allenano per diventare l'escapista definitivo. Giocate in oltre una dozzina di stanze magistralmente realizzate a mano, progettate da esperti nel campo delle escape room della vita reale.

Vivi l'intera esperienza di Escape Academy da solo in single player oppure giocando in cooperativa per due giocatori. Disponibile in splitscreen locale o online.

Esplorate il campus dell'Accademia della Fuga e fate la conoscenza del corpo docente, un cast di personaggi variopinti, ognuno esperto nell'arte della fuga. E alcuni con segreti ancora da scoprire...

Musica e sound design dell'unico e solo Doseone (Gang Beasts, SLUDGE LIFE, Disc Room, Enter the Gungeon).»