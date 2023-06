Il prossimo Final Fantasy potrebbe ispirarsi a Call of Duty (sì, davvero)

Final Fantasy ha ormai da diverso tempo abbracciato una formula di gameplay molto più votata all'azione rispetto ai classici giochi di ruolo con cui sono cresciuti gli appassionati, ma presto potrebbe essere pronta ad uno step che molti fan non si aspettavano.

Se con Final Fantasy XVI (lo trovate con consegna al day-one su Amazon) i fan potranno divertirsi con battaglie spettacolari e ricche di azione, in un nuovo capitolo potrebbero dover impugnare i fucili per sparare a ogni nemico sulla nostra strada... proprio come in Call of Duty.

In un'intervista rilasciata a Jason Schreier su Bloomberg, il vice presidente di Square Enix, Yoshinori Kitase, ha infatti ammesso che non gli dispiacerebbe vedere «un gioco di Final Fantasy nello stile di Call of Duty», sottolineando che un capitolo della saga potrebbe diventare uno sparatutto in prima persona (via Video Gamer).

Secondo Kitase, nonostante la differenza evidente di generi videoludici, i due franchise non sarebbero poi così diversi l'uno dall'altro: il producer di Final Fantasy VII Remake sottolinea infatti che in Call of Duty, oltre a usare armi sofisticate e moderne, c'è sempre un piccolo gruppo di persone pronto a salvare il mondo.

Un aspetto che lo renderebbe «molto Final Fantasy»: l'unica feature che servirebbe per trasformare Call of Duty nella tipica serie prodotta da Square Enix sarebbe aggiungere gli iconici cristalli.

Dichiarazioni che, siamo certi, faranno discutere gli appassionati su quanto possano essere veritiere le affermazioni di Kitase e se davvero l'apertura a un possibile progetto sparatutto possa essere la giusta strada per Final Fantasy.

Del resto, non bisogna dimenticare che l'ultima volta che la saga ha cercato di inseguire un trend popolare — quello dei battle royale — la vicenda si chiuse con un clamoroso flop.

Naturalmente, occorre comunque ricordare che le parole di Yoshinori Kitase indicano semplicemente la volontà di non escludere nulla per il futuro e non è detto che il prossimo capitolo sarà davvero così simile a Call of Duty, ma allo stesso ormai non è più così impensabile. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

Restando in tema di nuovi progetti legati alla serie, sembra proprio che per Final Fantasy VI Remake ci sarà da attendere: proprio Kitase ha infatti ammesso che al momento è «difficile» che possa essere realizzato.

Se invece non vedete l'ora di giocare Final Fantasy XVI, non dimenticatevi di scaricare anche l'aggiornamento day-one del titolo.