Il papà di GTA afferma che il suo nuovo progetto è il «più ambizioso» di sempre

Se GTA 6 di Rockstar Games e Take-Two è uno dei titoli più attesi dei prossimi tempi, i fan sanno che devono tenere d'occhio anche Everywhere, dal papà di Grand Theft Auto.

Viste le poche informazioni disponibili sul sequel di GTA V (trovate l’edizione next-gen su Amazon) è normale che i giocatori guardino anche altrove.

Dopo il cosiddetto "GTA brasiliano" che ha sicuramente fatto parlare molto di sé, è il momento di un altro titolo in lavorazione che trasuda Grand Theft Auto da tutti i pori.

Everywhere, ossia la piattaforma sviluppata dal creatore dei primi GTA, sembra infatti avere tutte le carte in regola per incuriosire i fan.

Build A Rocket Boy, lo studio di sviluppo di giochi fondato dall'ex boss di Rockstar Leslie Benzies, punta infatti parecchio in alto con questo progetto.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, la rivista EDGE ha recentemente parlato con Benzies, il quale ha definito Everywhere «il progetto più ambizioso a cui abbia mai lavorato».

«Siamo stati abbastanza fortunati da realizzare grandi giochi per molto tempo», aggiunge Benzies, parlando del resto del team dello sviluppatore Build A Rocket Boy.

Ricordiamo che il buon Leslie è stato in prima linea negli anni moderni di GTA, da GTA 3 a GTA 5, ricoprendo ruoli chiave nello sviluppo, oltre ad aver partecipato alla lavorazione di giochi del calibro di LA Noire e Red Dead Redemption.

Lo sviluppatore ha dichiarato che «non sta cercando di creare un gioco normale» con Everywhere, al contrario, lo studio sta cercando di dare vita a un mondo completamente nuovo per i giocatori.

Benzies ha lasciato Rockstar North nel 2016, dopo un periodo sabbatico di 17 mesi. Nell'aprile 2016 ha fatto causa a Rockstar Games per 150 milioni di dollari di diritti d'autore, sostenendo di essere stato costretto ad andarsene.

Solo un anno dopo, Benzies aveva annunciato di aver messo in piedi uno studio indipendente al lavoro su - appunto - Everywhere.

Restando in tema, MindsEye sarà disponibile proprio all'interno della piattaforma Everywhere, che verrà lanciata su PC nel 2023.