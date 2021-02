Everywhere, l’anti GTA 6, è ancora vivo (ed è agguerrito)

Nel 2016 Leslie Benzies ha sbattuto la porta degli uffici di Rockstar North, società di cui era stato presidente per molti anni, portando sulla cresta dell’onda la saga di GTA.

Solo un anno dopo, Benzies aveva annunciato di aver messo in piedi uno studio chiamato Build a Rocket Boy, al lavoro su un videogioco chiamato Everywhere. Nel team figuravano diversi ex sviluppatori della serie Grand Theft Auto, oltre al fatto che il The Telegraph aveva rivelato che che diversi investitori (tra cui anche il colosso cinese Neatease) avevano deciso di destinare i loro fondi proprio Build a Rocket Boy.

Un'immagine di GTA III.

Insomma, Leslie stava preparando una vera e propria “controffensiva” allo strapotere della saga Rockstar, specie ora che l’annuncio di GTA 6 si sta facendo attendere.

Ora, Everywhere è tornato timidamente a far parlare di sé: due patentini registrati nel 2020 presso il World Intellectual Property Organization, suggeriscono che il progetto stia comunque evolvendo nella giusta direzione (via Reddit).

Si parla infatti di “un sistema per creazione di scenari generati dal computer”, oltre a un “titolo multigiocatore”. Everywhere potrebbe quindi prendere una strada ben più ambiziosa, trasformandosi di fatto in una sorta di “piattaforma virtuale” con nuovi contenuti rilasciati per sia per il singleplayer che per il multiplayer.

Tenete presente che i brevetti non riflettono ciò che la compagnia sta sviluppando, visto e considerato che Benzies e il suo team potrebbero di fatto utilizzare quei brevetti per un progetto completamente separato (o magari cambiare idea di punto in bianco, ripartendo da zero).

Vero anche che Everywhere non dispone al momento di una data di uscita, né sono state rese note le piattaforme di riferimento. Ragion per cui, al momento in cui scriviamo, Rockstar può dormire sonni tranquilli.

Ricordiamo in ogni caso che Grand Theft Auto V uscirà nei prossimi mesi anche su Xbox Series X e PlayStation 5.