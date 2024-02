Il nuovo videogioco di Invincible disponibile da ora a sorpresa!

Invincibile, la serie di Robert Kirkman che ha rappresentato uno dei capisaldi del fumetto occidentale, ora ha anche il suo primo videogioco per opera di Ubisoft.

La serie rappresentò all'epoca una vera svolta per il modo in cui i supereroi venivano raccontati nei fumetti, e oggi potete recuperarla con una nuovissima edizione Omnibus che trovate su Amazon.

L'anno scorso Ubisoft aveva svelato il gioco a sorpresa, dando poche informazioni riguardo questo progetto dedicato al mercato mobile che riporta gli eroi e antieroi tratti dalla penna di Kirkman su smartphone e tablet di tutto il mondo.

Invincible: Guarding the Globe è un gioco di ruolo idle a squadre ambientato nell'omonimo universo, con una nuova trama mai vista nei fumetti o nella serie TV.

Ecco come viene descritto da Ubisoft:

«Al fianco di Cecil Stedman, agente del governo a capo della Global Defense Agency, dovrai reclutare, gestire e inviare in azione gli eroi che avranno l'incarico di sventare gli attacchi criminali in svariati punti del pianeta. Ma ben presto sarà chiaro che questi criminali sono aiutati dai più inaspettati degli alleati, i cloni degli eroi di Invincible…»

Dopo la possibilità di registrazione iniziale per poterlo giocare in anteprima, da oggi Invincibile: Guarding the Globe è disponibile su iOS e Android tramite i disponibili portali da questo momento.

Diversi capitoli guideranno i giocatori attraverso una narrazione con nuovi obiettivi aggiunti ogni settimana. Vari pezzi di equipaggiamento, oggetti e artefatti possono essere sbloccati ed equipaggiati con i personaggi per personalizzare l'esperienza.

Sarà possibile per altro scegliere la propria squadra dal set di eroi, e gestire combattimenti idle in background mentre sarete comodamente impegnati a fare altro.

È molto interessante vedere come il brand di Invincible si espandendo anche al di fuori dei fumetti. Dopo la serie su Prime Video, di cui è disponibile la seconda stagione da non molto tempo, la serie di Robert Kirkman è sbarcata anche su Fortnite.