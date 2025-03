Nuovi ingressi nel cast di The Last of Us Stagione 2

La seconda stagione di The Last of Us, serie HBO basata sul celebre videogioco di Naughty Dog, continua ad arricchirsi di nuovi talenti.

Con l’uscita prevista per aprile 2025, la produzione ha annunciato ulteriori ingressi nel cast, tra cui attori di grande esperienza e nuovi volti pronti a portare in vita personaggi, sia noti che inediti, all’interno dell’universo narrativo della serie (il videogioco lo trovate su Amazon).

Uno dei nomi più interessanti tra i nuovi ingressi è quello di Joe Pantoliano, attore noto per ruoli in film e serie come I Soprano, Memento e Matrix. Pantoliano interpreterà Eugene, un personaggio che nel videogioco The Last of Us Part II non viene mai mostrato vivo ma che viene spesso menzionato da Ellie e Dina mentre esplorano il suo laboratorio segreto di cannabis a Jackson.

Accanto a Pantoliano, la serie vedrà l’arrivo di Noah Lamanna e Robert John Burke nei ruoli di Kat e Seth, due residenti di Jackson già presenti nel videogioco.

Seth, in particolare, è un personaggio noto ai fan per il suo momento di tensione con Ellie nel gioco, quando la rimprovera pubblicamente per il suo comportamento con Dina, mostrando il lato più conservatore e chiuso della comunità.

A completare il gruppo di nuovi ingressi ci sono Alanna Ubach, Ben Ahlers e Hettienne Park, che interpreteranno rispettivamente Hanrahan, Burton ed Elise Park.

Questi tre personaggi sono del tutto originali e non compaiono nel videogioco, suggerendo che la serie voglia esplorare nuove dinamiche e arricchire il mondo narrativo di The Last of Us con storie inedite.

L’aggiunta di questi nuovi attori e personaggi alla seconda stagione di The Last of Us dimostra che HBO vuole non solo rimanere fedele al videogioco, ma anche espandere e arricchire la storia con nuove prospettive.

Il fatto che Eugene venga finalmente mostrato sullo schermo potrebbe offrire interessanti approfondimenti sul funzionamento della comunità di Jackson e sulle sue regole, mentre la presenza di personaggi inediti indica che la serie non ha paura di sperimentare e introdurre nuovi elementi nella trama.

Resta da vedere come i fan del videogioco accoglieranno questi cambiamenti. Se da un lato molti spettatori apprezzano una trasposizione fedele, dall’altro l’espansione della storia e l’approfondimento di alcuni personaggi potrebbero rendere l’adattamento ancora più avvincente e sfaccettato.