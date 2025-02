Il nuovo trailer di Death Stranding 2 è «nelle fasi finali»: Kojima svela i retroscena

Pare che gli appassionati non dovranno attendere a lungo per vedere il prossimo trailer di Death Stranding 2, che sta finalmente per uscire dall'ombra dopo una lunga attesa.

Con un post pubblicato nel proprio profilo su X, Hideo Kojima ha infatti confermato di essere ormai entrato «nelle fasi finali di montaggio» per il nuovo filmato promozionale.

Non è stato ancora svelato quando verrà effettivamente rilasciato, ma è plausibile immaginare che l'obiettivo sia farlo vedere in occasione dello show dedicato proprio a Death Stranding 2, motivo per il quale aveva saltato l'ultimo State of Play.

Hideo Kojima ha ammesso di aver recentemente rivisto il precedente trailer rilasciato durante lo scorso anno, spiegando che in quell'occasione si era concentrato prevalentemente su alcune cutscene di gioco.

Per il prossimo trailer, il sequel di Death Stranding (che potete invece recuperare su Amazon) avrà un focus totalmente diverso:

«Questa volta, il processo di editing ruota attorno alla musica. Dato che ho ancora meno tempo del solito per l'editing pratico, l'ho messo assieme principalmente nella mia testa — durante i voli e gli spostamenti — prima di assemblarlo sul sistema di montaggio vero e proprio. La versione iniziale, arrangiata in modo intuitivo basandomi sul suono, è stata poi rifinita attraverso un approccio più analitico, adattandone flusso narrativo, depistaggi e narrazione».

Insomma, Hideo Kojima ci anticipa ancora una volta che Death Stranding 2 potrebbe "ingannare" i giocatori, con un trailer narrativo e che metterà grande enfasi sull'efficacia della colonna sonora scelta per l'occasione.

Considerata la cura maniacale del director per le presentazioni dei suoi videogiochi, non possiamo fare a meno di attendere con ansia di poterne sapere di più, sperando che effettivamente il trailer in questione possa essere svelato nel corso del prossimo mese.

Personalmente, spero comunque che Kojima riesca anche a trovare il tempo di riposarsi: il director aveva già ammesso in tempi recenti di essere stanco proprio a causa del crunch, spiegando che le sue mansioni sono molto più faticose di quanto ci si potesse immaginare.