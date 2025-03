Il nuovo Starship Troopers e il film di Helldivers 2 confondono i fan

Il panorama delle trasposizioni cinematografiche dai videogiochi e dalla letteratura fantascientifica si arricchisce di un nuovo capitolo che sta già generando confusione tra gli appassionati.

Sony Pictures ha recentemente annunciato di essere al lavoro su un nuovo film di Starship Troopers, affidato alla regia di Neill Blomkamp.

La notizia ha creato un immediato cortocircuito mediatico, poiché quasi contemporaneamente la stessa Sony aveva già annunciato l'avvio di un progetto cinematografico basato su Helldivers 2, videogioco che trae proprio ispirazione dal film Starship Troopers del 1997 diretto da Paul Verhoeven (e che trovate su Amazon).

Sembra però che il nuovo progetto cinematografico di Starship Troopers non sarà un remake del cult movie di Verhoeven, ma piuttosto una nuova interpretazione basata direttamente sul romanzo originale di Robert A. Heinlein pubblicato nel 1959.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora avvolti nel mistero, la fonte suggerisce ironicamente che il film probabilmente parlerà di astronauti contro insetti, formula che richiama inevitabilmente anche l'essenza di Helldivers 2.

La sovrapposizione temporale tra l'annuncio del film di Starship Troopers e quello dedicato a Helldivers 2 ha generato una situazione peculiare: Sony Pictures si trova a gestire contemporaneamente due progetti cinematografici con premesse sorprendentemente simili.

Entrambi, infatti, sembrano promettere battaglie spaziali contro orde di insetti alieni in un contesto militarizzato.

Resta da vedere come questi due film riusciranno a differenziarsi l'uno dall'altro, evitando confusione nel pubblico e offrendo ciascuno una prospettiva unica sullo scontro tra umanità e insetti alieni, tema che continua a esercitare un fascino duraturo nell'immaginario popolare.

Questi due progetti si inseriscono in una strategia più ampia di Sony per espandere i propri franchise oltre il medium videoludico. Tra le altre trasposizioni in lavorazione figura un anime di Ghost of Tsushima per Crunchyroll, previsto per il 2027, mentre è imminente l'uscita della seconda stagione di The Last of Us, programmata per aprile.