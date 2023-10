Il nuovo spot di Spider-Man 2 non vi farà rimpiangere i film

Il nuovo Marvel's Spider-Man 2 è in arrivo, e con lui è ora arrivato un nuovo spot davvero unico nel suo genere.

Il gioco promette di essere davvero imperdibile per i fan di Spidey.

Il recente allarme spoiler non ha infatti intimorito gli appassionati, pronti a mettere mano al gioco su Spidey definitivo.

Ora, come reso noto via comunicato stampa, per celebrare il lancio del gioco, Sony Interactive Entertainment ha presentato il suo nuovo spot cinematografico dedicato all’ultima avventura del franchise.

Lo spot è stato realizzato in collaborazione con Blur Studios, ed è visionabile poco sopra.

«Gli Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales, affronteranno un’ultima sfida che li metterà alla prova fuori e dietro la maschera mentre combattono per salvare la città, se stessi e coloro che amano», recita la descrizione.

Marvel's Spider-Man 2 come spiegato da Sony consentirà ai giocatori «di oscillare, saltare e utilizzare le nuove Web Wings per viaggiare in una New York della Marvel ampliata rispetto al passato; passando rapidamente dal ruolo di Peter Parker a quello di Miles Morales, per sperimentare storie diverse e nuovi epici poteri.»

E ancora, il comunicato stampa continua: «Questo, mentre combattono contro inediti Super Villains Marvel - inclusi una versione originale di Venom, lo spietato Kraven “Il Cacciatore”, l’esplosivo Lizard e molto altro ancora dalla Marvel Rogues' Gallery».

Vero anche che da poco è scoppiata una (sciocca) polemica circa la durata del gioco, per molti non soddifsacente e addirittura inferiore a quella del primo gioco.

Tuttavia, stando alle parole dell'attore che interpreta Peter Parker, non abbiamo ancora visto niente di ciò che Marvel's Spider-Man 2 ha da offrire.

Infine, l'attore che interpreta Peter Parker ha dichiarato che non abbiamo ancora visto niente di ciò che Marvel's Spider-Man 2 ha da offrire.