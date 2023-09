Il nuovo "remake" gratis di Final Fantasy VII è un successo

Square Enix ha da poco rilasciato Ever Crisis, titolo mobile dedicato a Final Fantasy VII, disponibile a partire dal 7 settembre scorso su iOS e Android.

Final Fantasy VII, dopo il ritorno anche di Crisis Core non sembra infatti mai passare di moda.

E se il precedente esperimento mobile non è andato molto bene, a quanto pare ora le cose stanno andando ben diversamente.

Come riportato anche da GamingBolt, infatti, l'account X ufficiale ha riportato che Ever Crisis ha registrato oltre due milioni di download.

Si tratta di un ottimo inizio per il titolo mobile, che essenzialmente "reimmagina" la saga di Final Fantasy VII come free-to-play e aggiungendo elementi gacha.

Lo stile artistico durante l'esplorazione ricorda quello dei vecchi titoli, ma con nuove immagini nitide e modelli poligonali rivisti e meno "blocchettosi".

È inoltre possibile assemblare gruppi di personaggi e varianti diverse, con combattimenti che utilizzano il classico Active Time Battle.

Oltre a Before Crisis, Advent Children, Crisis Core Reunion e Dirge of Cerberus, il titolo mobile include una trama originale con Sephiroth e si colloca dopo Final Fantasy VII: The First Soldier (il battle royale che ha chiuso i battenti).

Solo il tempo ci dirà se Ever Crisis avrà un traino a lungo termine, sebbene al momento - visti i numeri realmente sorprendenti - sembrerebbe proprio di sì.

Di base l'esperienza finale include anche degli acquisti in-game e quindi le tanto odiate microtransazioni, ma a quanto pare il modello di monetizzazione non sembra stare impensierendo l'utenza.

Ricordiamo che al momento la release del gioco è prevista solo su dispositivi mobile, nonostante alcuni rumor suggerissero anche un'uscita su console.

Nell'attesa, ricordiamo che Final Fantasy VII Remake continua e, con il prossimo e attesissimo Rebirth, vuole costringere i giocatori a rimettere in discussione tutto quello che sapevano della storia principale.