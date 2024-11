Il nuovo open world "cozy" alla Zelda ha una data di uscita

Infinity Nikki, definito il "più cozy degli open-world" e diretto da un ex designer di The Legend of Zelda, sarà rilasciato il 5 dicembre su PC, iOS, Android e PlayStation 5.

Dopo Zelda Echoes of Wisdom (lo trovate su Amazon) i fan sembrano volerne ancora.

Se infatti il futuro della serie è sicuro ma non ancora ben definito, c'è un gioco in arrivo che ingannerà l'attesa.

Sviluppato da Infold Games di Singapore, il titolo utilizza l'Unreal Engine 5 e offre attività come pesca, toelettatura di animali e concorsi di moda (via VGC).

Oltre 30 milioni di giocatori hanno già effettuato la pre-registrazione, secondo lo sviluppatore. Il director Kentaro Tominaga ha precedentemente lavorato su Zelda storici come The Wind Waker e Breath of the Wild.

Un nuovo trailer rivela il tema musicale "Together Till Infinity" cantato da Jessie J (lo trovate poco sopra).

Infold Games ha dichiarato: «Dopo il grande successo della Closed Beta del mese scorso, i giocatori di tutto il mondo potranno presto esplorare nuovamente questo mondo accogliente, affrontando puzzle ingegnosi e scoprendo segreti nascosti in un universo in continua espansione ed evoluzione».

Infinity Nikki promette un'esperienza unica con elementi come gru di carta volanti, carrelli da miniera nelle cantine e misteriosi treni fantasma.

Il mondo di gioco è progettato per offrire numerose possibilità di esplorazione e scoperta, creando un'atmosfera coinvolgente e rilassante per i giocatori.

Insomma, gli amanti dei cosiddetti cozy games - e magari dei vari capitoli di The Legend of Zelda - è meglio che segnino la data di uscita del gioco in rosso sul calendario.

