Il prossimo, ambizioso gioco super-rilassante sta raccogliendo vagonate di soldi

È passato più o meno un anno dal lancio di My Time at Sandrock, che a sua volta raccoglieva l'eredità dell'apprezzatissimo My Time at Portia. Eppure, Pathea Games non si è accontentata e ha già messo in moto i lavori per un nuovo capitolo della sua saga super-rilassante, in cui dovete rifarvi una vita stabilendovi in villaggi dove costruire, coltivare la testa e conoscere gli abitanti.

Il nuovo progetto si chiama My Time at Evershine ed è stato presentato con una campagna Kickstarter. La parte notevole non è tanto questa, ma il fatto che il team aveva stimato di necessitare di circa 200.000 dollari extra per creare il gioco. Con 19 giorni di campagna raccolti fondi ancora disponibili, i soldi raccolti dai fan donatori sono stati invece oltre 1,5 milioni di euro.

Per tradurla in parole semplici, i giocatori stanno letteralmente dimostrando a colpi di banconote sonanti il loro supporto alla saga e a questa tipologia di videogame, che sono diventati sempre più popolari e amati.

Inoltre, il team ha anche fornito dettagli interessanti sulle motivazioni dietro la campagna di crowdfunding. «My Time at Sandrock è costato molto, circa 12 milioni di dollari, e ci aspettiamo che il budget di Evershine sia simile», ha spiegato Pathea.

«Avere fondi extra in questa fase iniziale dello sviluppo ci permette di pianificare cose più grandi e migliori». Insomma, non saranno spesi solo i soldi donati dai giocatori, ma anche i soldi donati dai giocatori.

In questo nuovo capitolo, i giocatori vestiranno i panni del governatore di un nuovo insediamento ai confini delle Città Libere. Come nei precedenti giochi, sarà possibile raccogliere risorse, contribuire allo sviluppo della comunità e interagire con i personaggi locali. Tra le novità, Evershine introdurrà un sistema di costruzione per edificare l'insediamento da zero e personaggi completamente doppiati.

Insomma, sembra che l'ambizione di Pathea, che voleva rendere My Time un «must play dei cozy/simulator games» non avrà affatto problemi di soldi, nel suo tentativo di realizzarsi.