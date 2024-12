Il nuovo Onimusha è o no un remake del primo capitolo?

Onimusha: Way of the Sword è stato annunciato ai The Game Awards 2024, confermando il ritorno del grande action Capcom.

Dopo quasi vent'anni di silenzio, la serie di Onimusha (che trovate anche su Amazon) sta quindi finalmente per tornare.

Way of the Sword, in arrivo nel 2026, è stato rivelato durante i The Game Awards 2024, lasciando i fan della saga in un mix di sorpresa ed entusiasmo.

Ora, dopo che molti si sono domandati se il gioco è oppure no un remake del primo capitolo, grazie alle informazioni apparse su PS Blog abbiamo una risposta ufficiale.

Ambientato a Kyoto nel periodo Edo, il gioco riporta in scena i demoniaci Genma, creature mostruose e deformi, che questa volta hanno trasformato la storica città in un'oscura roccaforte del male, capeggiate dal perfido Malice.

A opporsi a loro, un solitario samurai armato del leggendario Oni Gauntlet, capace di assorbire le anime delle sue vittime e di dar vita a combattimenti spietati ma incredibilmente eleganti.

Da questi primi dettagli, quindi, sembra proprio che Way of the Sword non sia un rifacimento del primo capitolo, e che il protagonista non sia il redivivo Samanosuke (storico personaggio della saga).

La serie Onimusha, iniziata con Onimusha: Warlords nel 2001, è stata apprezzata per il suo sistema di combattimento basato sul contrattacco "Issen". ù

Con Way of the Sword, Capcom promette di evolvere quelle radici, offrendo un'esperienza moderna ma rispettosa della tradizione, per conquistare sia i veterani della saga che i nuovi giocatori.

Per il momento, sappiamo che il titolo arriverà su PlayStation 5 nel 2026, ma altre piattaforme potrebbero essere annunciate in futuro. Capcom ha inoltre ringraziato i fan per la pazienza dimostrata in tutti questi anni, promettendo un ritorno all’altezza delle aspettative.

L’attesa è lunga, ma il ritorno di Onimusha potrebbe segnare una nuova epoca per i giochi d'azione ispirati ai samurai. Stesso discorso, ma diverso genere, per quanto riguarda il nuovo sequel di Okami, altro ritorno di un cult Capcom.