Una delle novità più interessanti di Metal Gear Solid Delta sarà la modalità Fox Hunt, un vero e proprio "erede" di Metal Gear Online che propone un'esperienza multiplayer basata sullo stealth e la sopravvivenza, con tutte le feature più iconiche della saga principale.

Se speravate di poter esplorare queste novità fin dal day-one, dobbiamo purtroppo darvi una brutta notizia: Konami ha infatti confermato proprio pochi istanti fa sul proprio sito ufficiale di aver bisogno di più tempo per mettere a punto tutti i dettagli di questa ambiziosa feature, che sarà disponibile solo successivamente.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che il suo debutto è previsto durante l'autunno 2025: di conseguenza dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno, ma è difficile stabilire con certezza quanto si farà attendere rispetto al remake del terzo capitolo (che potete prenotare su Amazon).

La filosofia alla base di Fox Hunt affonda le proprie radici nella modalità Sneaking di Metal Gear Online, una delle regole di gioco più apprezzate dai fan storici della serie: gli sviluppatori hanno deciso di recuperare quegli elementi fondamentali che hanno reso iconico il gameplay furtivo di Metal Gear, combinandoli con le più avanzate tecnologie grafiche disponibili oggi.

Il cuore pulsante del nuovo titolo risiede in due meccaniche che hanno sempre contraddistinto l'identità ludica di Metal Gear: il camuffamento e la sopravvivenza. Questi elementi, che nei giochi principali della serie servivano principalmente come strumenti per evitare i nemici controllati dall'intelligenza artificiale, assumono ora una dimensione completamente diversa quando applicati al confronto diretto tra giocatori umani.

La sfida non consiste più nel superare schemi comportamentali prevedibili, ma nell'anticipare le mosse di avversari reali, capaci di adattamento e strategia: potrebbe essere davvero l'evoluzione di Metal Gear Online che i fan stanno aspettando da tempo.

Appuntamento rimandato tra qualche mese dunque, nella speranza che il lavoro di Konami e Virtuos porti i suoi frutti: vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori aggiornamenti in merito.