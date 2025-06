Konami ha annunciato ufficialmente una modalità multiplayer inedita per Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del celebre terzo capitolo della saga.

Si chiama Fox Hunt e promette un’esperienza online completamente diversa da quella di Metal Gear Online, lo spin-off multigiocatore incluso in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (gioco che proprio oggi ha compiuto 17 anni).

A differenza di MGO, che si basava su scontri a fuoco tattici tra squadre, Fox Hunt introduce un gameplay basato su stealth, mimetizzazione e tensione psicologica.

Come spiegato dal director Yu Sahara, la nuova modalità porta camuffamento e guardie e ladri a un livello superiore, sfruttando appieno il DNA stealth della serie per offrire un’esperienza unica nel panorama multiplayer moderno.

Nel trailer mostrato durante il Konami Press Start Live di giugno, abbiamo avuto un assaggio di Fox Hunt: giocatori armati di tute mimetiche si muovono furtivamente in ambientazioni naturali, cercando di nascondersi o dare la caccia agli avversari in una dinamica asimmetrica che ricorda una sorta di caccia all’uomo a squadre.

Secondo Sahara, la modalità è stata sviluppata con un occhio di riguardo verso i fan storici della saga: «Molti associano il multiplayer di Metal Gear a Metal Gear Online, ma Fox Hunt è un’esperienza completamente nuova. Abbiamo riflettuto a lungo su come creare una modalità che rispecchiasse l’identità della serie senza limitarsi a replicare ciò che era stato già fatto.»

Nel frattempo, il remake mostrerà anche alcune modalità extra: su PlayStation 5 sarà presente Snake vs Monkey, un crossover con Ape Escape, mentre su Xbox arriverà Snake vs Bomberman, pensato come omaggio alla storica mascotte di casa Konami. Inoltre, torneranno i celebri Secret Theater: i video originali saranno collezionabili in-game, insieme a nuove clip inedite nascoste dai soldati nemici.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (preordinabile su Amazon) è atteso per agosto 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Fox Hunt sarà incluso gratuitamente nel pacchetto base, pronto a dare nuova linfa alla componente online del franchise.