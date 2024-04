Il nuovo JRPG di Square Enix presto in prova gratis

Square Enix sta per rilasciare una demo per SaGa Emerald Beyond, come annunciato dalla stessa casa nipponica.

Lasciando da parte titoli come Final Fantasy VII Rebirth, disponibile dallo scorso 29 aprile su PS5 e acquistabile su Amazon, i fan avranno anche altri giochi a cui dare attenzioni.

Come riportato anche da Nintendo Everything, i fan potranno giocare alla demo di SaGa Emerald Beyond dalla mezzanotte ora locale del 4 aprile prossimo su PC, PS4, PS5 e Switch.

I possessori di Switch potranno vestire i panni di Ameya Aisling, una delle protagoniste del gioco.

Mentre, di convesso, la demo su PS5 e PS4 presenta Tsunanori Mido, così come la versione Steam si concentra invece su Diva No. 5.

Va detto inoltre che i progressi della demo possono essere trasferiti alla versione completa. La descrizione del gioco recita:

SaGa Emerald Beyond, nuovo capitolo indipendente della serie SaGa, riunisce i migliori elementi dell'amata serie per offrire a ogni giocatore un'esperienza unica. Sfrutta Glimmer e combo in combattimento; scopri un cast di diverse razze, tra cui mostri, mech e vampiri; vivi una storia tutta tua, creata dalle tue scelte e azioni. Raggiungi 17 mondi diversi dalla Junction, facendoti guidare dalla mano del fato e seguendo un sentiero tracciato dalle tue scelte. Scopri culture e scenari completamente diversi, come una densa foresta di grattacieli, un habitat verde e lussureggiante coperto di vegetazione, un mondo governato da cinque streghe e uno dominato dai vampiri, solo per fare qualche esempio.

SaGa Emerald Beyond verrà lanciato su console e PC il prossimo 25 aprile di quest'anno.

Restando in tema, un altro dei vecchi JRPG di Square Enix starebbe per essere rimasterizzato in occasione del suo 25imo anniversario: stiamo parlando di SaGa Frontier 2.

Infine, vi ricordiamo anche che uno dei capitoli inediti della serie SaGa per l’occidente, vale a dire Romancing SaGa 3, è sbarcato alcuni mesi fa su PS4, Nintendo Switch e PC. Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo infatti spiegato che «un bilanciamento della difficoltà rivedibile e l’oscurità di molti passaggi non lo rendono particolarmente consigliato ai neofiti del genere.»