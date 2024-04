Square Enix anticipa il ritorno di un classico di 25 anni fa: «Aspettate ancora un po'»

SaGa Frontier 2 è un celebre gioco di ruolo sviluppato da SquareSoft e uscito per l’allora diffusa PlayStation a 32-bit.

Nato come l’ottavo gioco originale nella serie SaGa, il gioco è uscito inizialmente in Giappone a partire dal 1 aprile 1999, e ha compito 25 anni dall'uscita originale.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, sembra proprio che un remaster di SaGa Frontier 2 sia finalmente in arrivo.

Un altro dei vecchi JRPG di Square Enix starebbe quindi per essere rimasterizzato, dando la possibilità di giocare a un classico a tanti nuovi fan del gioco di ruolo che non ne hanno avuto l'opportunità (o che non erano ancora nati nel 1999).

Lo spin-off mobile Romancing Saga Re;universe ha appena dato il via a un evento dedicato a SaGa Frontier 2 per celebrare il 25imo anniversario dell'amato JRPG.

Famitsu ha chiesto se ci fossero progetti in corso e, come riporta Automaton, il direttore Akitoshi Kawazu vi chiede di «aspettare ancora un po'» e che non sarete delusi.

Vale anche la pena ricordare che la character designer di SaGa Frontier 2, Tomomi Kobayashi, ha inizialmente fatto parlare di sé l'anno scorso, quando ha detto che "sembrava" che il JRPG sarebbe stato - forse - rilasciato quest'anno, in un commento sul blog che poi è stato cancellato.

Sviluppato dal creatore storico della serie Akitoshi Kawazu, SaGa Frontier 2 aveva dalla sua anche la bellissima colonna sonora di Masashi Hamauzu.

Forte di uno stile grafico disegnato a mano sia per i personaggi in 2D che per i fondali esplorabili, il gioco abbracciava l’aspetto non lineare tipico della serie SaGa, consentendo al giocatore più percorsi da seguire per arrivare allo scontro finale.

Square Enix ha già rimasterizzato il primo SaGa Frontier tempo fa (qui la recensione), migliorando la grafica, aggiungendo funzionalità e introducendo un nuovo personaggio principale nel cast.

Vi ricordiamo anche che uno dei capitoli inediti per l’occidente, vale a dire Romancing SaGa 3, è sbarcato lcuni mesi fa su PS4, Nintendo Switch e PC. Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo infatti spiegato che «un bilanciamento della difficoltà rivedibile e l’oscurità di molti passaggi non lo rendono particolarmente consigliato ai neofiti del genere.»

