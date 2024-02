Astarion ha un dialogo segreto importante in Baldur's Gate 3

Continuamo ad esplorare i segreti di Baldur's Gate 3, ma non solo quelli che i giocatori possono scoprire perché, ovviamente, ci sono tanti dettagli nascosti nel codice di gioco che Larian non ha (ancora?) sfruttato e quello di cui parliamo oggi riguarda Astarion.

Uno dei personaggi più amati dell'epoea fantasy (tanto che potete trovare anche dei peluche su Amazon) ha ancora delle cose da dire, a quanto pare, perché c'è un dialogo nascosto che coinvolge il vampiro e la diavolessa Mizora.

Nel caso non l'abbiate intuito finora sì, ci saranno degli spoiler importanti riguardanti la trama di Baldur's Gate 3 da ora in poi.

Perciò, se non avete completato l'avventura di Larian finora, proseguite la lettura dopo l'immagine che segue solo a vostro rischio e pericolo.

Come riporta The Gamer, nel codice di gioco c'è un dialogo nascosto che è collocato nel momento in cui Tav tradisce Astarion con Mizora, nel caso il giocatore abbia deciso di avere una relazione col vampiro, ovviamente.

Finora, infatti, Astarion non reagisce in alcun modo nel caso Mizora riesca a tentare con successo Tav anche se ha una relazione con quest'ultimo. Ma, in un dialogo scoperto da un dataminer, si scopre che Larian ha registrato delle linee di dialogo in cui il vampiro se la prende notevolmente per il tradimento amoroso.

«Vedo in te tutto ciò da cui ho cercato di scappare. Anche io merito di meglio», è tra le frasi che Astarion potrebbe dire qualora i giocatori tentino di giustificare la loro tresca con Mizora.

Nel caso i giocatori non riescano a chiedere perdono ad Astarion, quest'ultimo potrà interrompere la relazione ed essere eternamente conflittuale nei confronti di Tav. Si tratta di una conseguenza molto importante perché, in relazione alla storia personale del vampiro mezzelfo, tradire al sua fiducia significa riaprire una ferita grave nel freddo cuore della progenie vampirica.

È interessante vedere come Larian abbia costruito con così tanta profondità ogni personaggio, e alcuni di questi dettagli li stiamo vedendo anche grazie alle nuove patch, che stanno migliorando anche i finali di alcune storie.

