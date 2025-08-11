Nonostante la recente ondata di licenziamenti che ha colpito duramente la divisione gaming di Xbox, il nuovo e misterioso progetto horror psicologico di Kojima Productions, OD, è ancora vivo e vegeto. A confermarlo è stato un portavoce di Microsoft, in un commento rilasciato a Jason Schreier di Bloomberg, fugando così i dubbi emersi dopo le indiscrezioni sui tagli interni.

L’ultimo mese è stato turbolento per l’ecosistema Xbox: tra gli studi coinvolti ci sono Undead Labs, Turn 10 Studios e Avalanche, con quest’ultima costretta a interrompere lo sviluppo di Contraband dopo quattro anni dall’annuncio. In questo clima di incertezza, molti temevano che anche OD potesse finire nel mirino, soprattutto alla luce delle presunte partenze nella divisione publishing.

Lo stato attuale dei lavori

Secondo quanto riportato da Jez Corden di Windows Central, il progetto non è stato toccato dai tagli e lo sviluppo prosegue. Hideo Kojima, intanto, sta lavorando parallelamente anche a Physint, un titolo ancora in fase concettuale, ma ha ribadito che OD sarà “totalmente diverso” e destinato a dividere il pubblico.

Annunciato nel 2022, OD vanta un cast d’eccezione: Sophia Lillis (It), Hunter Schafer (Euphoria) e Udo Kier (Melancholia, Halloween). A rendere il progetto ancora più interessante è la collaborazione con Jordan Peele, premiato regista e sceneggiatore, coinvolto in qualità di co-scrittore insieme a Kojima.

Al momento non esiste una data di uscita ufficiale, e i dettagli sulla trama e sul gameplay restano avvolti nel mistero, ma con la recente uscita di Death Stranding 2 (che potete trovare su Amazon), si può presumere che il prossimo progetto a vedere la luce sarà proprio OD, magari con una nuova presentazione di qualche tipo ai prossimi TGA. Supposizioni a parte, la conferma della sua prosecuzione rappresenta una boccata d’ossigeno per i fan, che possono continuare ad attendere quello che promette di essere uno dei progetti più sperimentali e ambiziosi dell'intera carriera di Kojima.