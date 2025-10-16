Da oggi, giovedì 16 ottobre alle 17, e fino al 23 ottobre, gli utenti di Epic Games Store possono aggiungere gratuitamente alla propria libreria Amnesia: The Bunker e Samorost 3.
Due esperienze agli antipodi che offrono un perfetto equilibrio tra terrore e contemplazione: il primo è un horror in prima persona ambientato in un claustrofobico bunker della Prima guerra mondiale, mentre il secondo è un’avventura-puzzle visionaria e onirica firmata Amanita Design.
Con Amnesia: The Bunker, la stagione entra nel vivo dell’oscurità: il design si fonda sulla paura dell’ignoto, sulla gestione delle risorse e su un costante senso di vulnerabilità, evitando i facili jump scare per privilegiare la tensione psicologica. Samorost 3, al contrario, invita alla calma e alla meraviglia, tra scenari illustrati con cura artigianale e una colonna sonora che trasforma ogni enigma in una piccola sinfonia visiva.
Presi insieme, i due titoli confermano la capacità di Epic Games di alternare opere pensate per l’istinto e altre dedicate alla pura contemplazione, offrendo ogni settimana un ventaglio di esperienze sempre diverse.
Non serve affrettarsi: anche se non hai tempo per giocare subito, puoi comunque aggiungere i titoli alla tua libreria e installarli quando preferisci. La promozione è attiva da oggi, 16 ottobre, e durerà fino al 23 ottobre.
Come scaricarli?
- Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC.
- Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito).
- Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana.
- Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta.
- Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione.
- Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.
Una volta riscattati, i giochi resteranno per sempre legati al tuo account Epic Games e potranno essere scaricati in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.
Inoltre, puoi consultare la nostra raccolta completa di tutti i giochi offerti gratuitamente da Epic Games Store dal 2018 a oggi, parte della consueta iniziativa settimanale del negozio digitale.