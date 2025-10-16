Da oggi, giovedì 16 ottobre alle 17, e fino al 23 ottobre, gli utenti di Epic Games Store possono aggiungere gratuitamente alla propria libreria Amnesia: The Bunker e Samorost 3.

Due esperienze agli antipodi che offrono un perfetto equilibrio tra terrore e contemplazione: il primo è un horror in prima persona ambientato in un claustrofobico bunker della Prima guerra mondiale, mentre il secondo è un’avventura-puzzle visionaria e onirica firmata Amanita Design.

Con Amnesia: The Bunker, la stagione entra nel vivo dell’oscurità: il design si fonda sulla paura dell’ignoto, sulla gestione delle risorse e su un costante senso di vulnerabilità, evitando i facili jump scare per privilegiare la tensione psicologica. Samorost 3, al contrario, invita alla calma e alla meraviglia, tra scenari illustrati con cura artigianale e una colonna sonora che trasforma ogni enigma in una piccola sinfonia visiva.

Presi insieme, i due titoli confermano la capacità di Epic Games di alternare opere pensate per l’istinto e altre dedicate alla pura contemplazione, offrendo ogni settimana un ventaglio di esperienze sempre diverse.

Non serve affrettarsi: anche se non hai tempo per giocare subito, puoi comunque aggiungere i titoli alla tua libreria e installarli quando preferisci. La promozione è attiva da oggi, 16 ottobre, e durerà fino al 23 ottobre.

Come scaricarli?

Vai su Epic Games Store via browser o apri il launcher Epic sul tuo PC. Accedi con il tuo account Epic (o creane uno gratuito). Dalla home, entra nella sezione giochi gratis della settimana. Apri la pagina del gioco e premi Ottieni o Riscatta. Conferma il checkout a costo zero per completare l’operazione. Troverai i titoli nella tua libreria; clicca Installa per scaricarli e giocare.

Una volta riscattati, i giochi resteranno per sempre legati al tuo account Epic Games e potranno essere scaricati in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.

Inoltre, puoi consultare la nostra raccolta completa di tutti i giochi offerti gratuitamente da Epic Games Store dal 2018 a oggi, parte della consueta iniziativa settimanale del negozio digitale.