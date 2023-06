Il nuovo horror con Troy Baker ha una data di uscita, ed è vicina

Si tratta di un momento particolarmente florido per gli amanti dei survival horror, visto che un altro titolo del genere sta per arrivare su PS5 e PC.

Passando per Resident Evil Village, di cui potete avere la Gold Edition al prezzo minimo su Amazon, Dead Space Remake e il prossimo Silent Hill 2 Remake, la paura sembra farla da padrone.

In attesa di giochi come Resident Evil 9, vedranno in ogni caso titoli in grado di ingannare a dovere l'attesa.

Il publisher Dear Villagers e lo sviluppatore Fallen Leaf Studios hanno infatti pubblicato su IGN US (via GameInformer) un nuovo trailer per Fort Solis, il prossimo gioco horror fantascientifico con Roger Clark e Troy Baker.

Il trailer inizia con Baker che racconta come è stato coinvolto in Fort Solis e perché è entusiasta del gioco, prima di rivelare che il gioco arriverà su PlayStation 5 e PC il 22 agosto.

Il trailer si impegna poi a mostrarci nuove sezioni di gameplay in azione, che potete vedere nel player poco sopra.

Sempre Baker dice di essersi unito a Fort Solis perché gli ha permesso di lavorare al fianco di Clark (che potreste ricordare come Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2) e perché gli piaceva molto la storia.

Il nuovo filmato mostra anche il personaggio di Clark, Jack Leary, mentre cerca di sopravvivere a una lunga e terrificante notte su Marte. Leary sembra essere guidato, in qualche modo, dal personaggio Wyatt Taylor di Baker e dalla Jessica Appleton interpretata da Julia Brown.

Parlando sempre di horror, anche The Callisto Protocol si prepara a concludere il suo viaggio con il vero finale, che sarà inserito nel nuovo contenuto aggiuntivo.

Ma non solo: un altro DLC di un horror è stato invece scovato dai fan, o almeno è ciò che emerge da un aggiornamento di Resident Evil 4 Remake.