Resident Evil 4, arriva il DLC? Indizi dagli achievement

Resident Evil 4 si è, comprensibilmente, fermato un attimo ma un aggiornamento degli achievement potrebbe riportare il titolo di Capcom al centro delle attenzioni.

Il remake dello storico videogioco, che trovate sempre su Amazon, è stato solo l'ennessimo dei tanti videogiochi che Capcom è riuscita a lanciare con grande successo.

Advertisement

Una produzione che consacra ulteriormente il momento positivo che il publisher nipponico sta vivendo in questo momento, e di cui abbiamo parlato di recente in un nostro Originals.

E, dopo il lancio, forse sta arrivando il momento di tornare in Resident Evil 4 ma non nei panni del nostro eroe d'azione preferito.

Ovvero Leon S. Kennedy che forse, ancora una volta, dovrà lasciare spazio ad Ada Wong.

Ci riferiamo a Separate Ways, il contenuto aggiuntivo che espandeva l'originale Resident Evil 4 raccontando la missione di Ada Wong a El Pueblo e mostrando, contemporaneamente, i piani di Albert Wesker.

Era lecito aspettarsi che anche il DLC sarebbe stato oggetto di un remake e, stando ad alcuni aggiornamenti degli achievement, forse è arrivato il momento (tramite The Gamer).

I nuovi obiettivi sono comparsi su Steam, come potete vedere, e mentre Capcom non ha ancora commentato questo aggiornamento, è probabile che si tratti di qualcosa in preparazione dell'arrivo del DLC.

Sebbene Resident Evil 4 Remake stia per avere anche una modalità in realtà virtuale, i nuovi achievement non avrebbero molto senso e sono più adatti ad un contenuto inedito.

Questo è almeno quello che sperano i fan, che hanno cominciato a speculare sul fatto che Ada stia tornando, anche se non ci sono informazioni reali da carpire dall'aggiornamento in questione.

Sarà, per altro, una seconda occasione per la sua doppiatrice, purtroppo vessata per la sua performance iniziale nei panni della femme fatale, nella speranza che i fan la smettano di insultarla pesantemente.

E chissà che Shinji Mikami non possa apprezzare anche il contenuto aggiuntivo, dopo essersi espresso positivamente sul gioco originale.