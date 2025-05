God of War, nessun remaster in arrivo (e i fan sono stufi)

Il 2025 segna un traguardo importante per God of War, una delle saghe più iconiche del panorama PlayStation.

Sono passati vent’anni dal debutto del furioso spartano Kratos, e in molti speravano che Sony celebrasse questa ricorrenza con un annuncio in grande stile.

Magari una collection rimasterizzata dei vecchi capitoli ambientati nella Grecia mitologica (il terzo lo trovate su Amazon). Ma così non è stato.

Nonostante alcune indiscrezioni incoraggianti circolate nei mesi precedenti, Sony ha spento l'entusiasmo ancor prima dell'evento, dichiarando ufficialmente che non ci sarebbero stati annunci durante le celebrazioni del ventennale.

Nei giorni scorsi sono stati caricati online i panel celebrativi, ma nessuna traccia dei tanto desiderati remaster.

Sui social e nei commenti ai video ufficiali PlayStation, in molti lamentano l’impossibilità di rivivere l’intera saga su PS5, specialmente i primi due capitoli usciti su PS2 e il terzo su PS3.

«Stanno festeggiando i 20 anni senza nemmeno rendere giocabili i giochi originali sulle console moderne», scrive un utente esasperato. Un altro commenta: «Un remaster della saga originale sarebbe stata perfetta per l’occasione».

In compenso, nuovi rumor suggeriscono che nel corso dell’anno potrebbe arrivare uno spin-off ambientato ancora una volta in Grecia, forse con un Kratos più giovane, inedito dal punto di vista narrativo. Ma i fan della saga originale non sembrano affatto soddisfatti.

Da quando God of War ha abbracciato la mitologia norrena con il reboot del 2018, Kratos ha vissuto una trasformazione profonda, sia estetica che narrativa.

Ma c’è ancora un’enorme fetta di fan legata al Kratos brutale e spietato dei primi giochi. Ignorare completamente questo periodo proprio nell’anno del ventennale sembra, per molti, una mossa poco rispettosa verso la storia del personaggio e i suoi fan di lunga data.

Capisco la volontà di Sony e Santa Monica Studio di guardare avanti, ma ignorare il passato rischia di far perdere di vista le radici che hanno reso God of War ciò che è oggi.