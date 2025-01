Il nuovo gioco Remedy non sarà un capolavoro grafico, ma c'è un perché

FBC: Firebreak è il nuovo titolo di Remedy Entertainment ambientato nel mondo di Control, ma non è ne il sequel. Tuttavia, sembra che il gioco sarà più "leggero" dei precedenti a livello di requisiti.

Con questo progetto, infatti, lo studio finlandese Remedy Entertainment si prepara a esplorare un nuovo territorio.

Dopo decenni di esperienza in giochi narrativi single player, il team dietro titoli iconici come Max Payne, Control e Alan Wake si appresta a pubblicare il suo primo gioco multiplayer.

Questa svolta non riguarda solo il gameplay, ma anche l’approccio tecnico e di design, come riportato anche da Wccftech.

Thomas Puha, Direttore delle Comunicazioni di Remedy, ha dichiarato a GamesRadar+:

«Siamo molto attenti a mantenere i requisiti minimi per PC ragionevoli, senza alzarli troppo come abbiamo fatto con Control e Alan Wake 2. Avremo comunque grafica ed effetti visivi di alto livello, ma in un'esperienza multiplayer come questa, il framerate e la reattività dei controlli sono fondamentali.»

A differenza dei titoli precedenti, che hanno sempre spinto al massimo le potenzialità grafiche (pensiamo al ray tracing di Control o al path tracing di Alan Wake 2), FBC: Firebreak adotterà un approccio più contenuto.

Questa scelta, come spiegato da Puha, è dettata dalla necessità di privilegiare la fluidità e l’accessibilità in un contesto multiplayer, dove la responsività e la velocità del gameplay contano più della fedeltà visiva.

Le immagini e i video rilasciati finora confermano che non sarà un capolavoro visivo come i precedenti giochi di Remedy, ma questo è comprensibile: la maggior parte dei giochi multiplayer segue questa filosofia per favorire performance ottimali.

Per rendere il gioco il più accessibile possibile, Remedy ha deciso di lanciare FBC: Firebreak su entrambe le piattaforme di abbonamento PlayStation Plus e Game Pass fin dal day one.

Una mossa strategica che permetterà a un vasto pubblico di provare il gioco, ampliandone la base di giocatori e favorendo la longevità del titolo.

Nonostante l’hype crescente, non è stata ancora annunciata una data di lancio precisa. Tuttavia, FBC: Firebreak è atteso entro la fine dell’anno. Speriamo solo ne valga la pena e che non faccia la fine di un certo Concord (che ho recensito qui).