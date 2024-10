Remedy svela lo spin-off di Control, gratis al day one su Game Pass

Remedy Entertainment ha avuto un bello spazio durante l'Xbox Partner Preview di ottobre 2024, e non solo con Alan Wake 2 perché è stata svelata la versione finale dello spin-off di Control, ovvero FBC: Firebreak.

Conosciuto fino a qualche tempo fa con il nome di Project Condor, uno dei tanti titoli a cui sta lavorando Remedy, ora sappiamo esattamente cosa possiamo aspettarci dal nuovo titolo ambientato nel mondo di Control (lo trovate su Amazon).



FBC: Firebreak è il nuovo gioco multiplayer cooperativo sviluppato da Remedy Entertainment. Con l'uscita prevista per il 2025 su Xbox Series X|S e PC, anche tramite Game Pass, il gioco è una svolta per lo studio, che entra per la prima volta nel mondo del multiplayer PvE.

Nonostante sia ambientato nello stesso universo di Control, Mike Kayatta, il direttore del gioco, sottolinea che FBC: Firebreak non è né un DLC né un sequel.

Il gioco è un'esperienza stand-alone, dove i giocatori, nei panni di agenti della Federal Bureau of Control, affrontano minacce paranormali all'interno della misteriosa Oldest House.

Il titolo propone un'azione frenetica in un contesto cooperativo per tre giocatori. Una caratteristica distintiva sono i paranatural augments, come mostrato nel trailer: oggetti unici e potenti che i giocatori possono usare, come un enigmatico gnomo da giardino, con risultati imprevedibili e potenzialmente pericolosi anche per la squadra stessa.

FBC: Firebreak promette di mantenere il marchio di fabbrica di Remedy, mescolando il surreale e il serio, e offrendo ai fan l'opportunità di esplorare ulteriormente l'universo di Control da una nuova prospettiva multiplayer.

Per un attimo abbiamo sperato che durante l'Xbox Partner Preview fosse mostrato proprio Control 2, e non è questo quello che ci aspettavamo dal futuro della serie.

Per fortuna abbiamo avuto la conferma della data di uscita di The Lake House, il prossimo DLC di Alan Wake 2 che arriverà tra pochissimo.