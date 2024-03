Il nuovo gioco Marvel è ufficiale: ecco la data del reveal

Nelle ultime ore si è parlato del possibile annuncio di un nuovo videogioco Marvel e, dopo le prime indiscrezioni, Marvel Games ha svelato che il reveal arriverà proprio domani.

Giusto ieri era emersa la possibilità dell'esistenza di un videogioco in stile Overwatch, un progetto chiamato Marvel Rivals che sarebbe attualmente in sviluppo presso NetEase Games, con un'uscita prevista su PC, console e mobile: probabile si tratti dunque di uno sparattutto free-to-play con microtransazioni.

L'insider si è comunque detto sicuro «al 100%» sul titolo ufficiale, così come la compagnia di sviluppo e il fatto che sarà annunciato nel corso dell'anno.

Non è chiaro se Marvel Rivals sia effettivamente il prossimo gioco da annunciare, e neanche l'unico progetto videoludico della Casa delle Idee, ma domani ci sarà un annuncio in ogni caso:

«Un malvagio esperimento ha causato un'interruzione unica nel flusso temporale. Chi verrà coinvolto in questa epica resa dei conti?»

Domani alle ore 16:00 verrà mostrato questo "entusiasmante" annuncio, e al momento è davvero difficile capire anche il minimo dettaglio dall'artwork mostrato da Marvel.

Di sicuro si vedono molte silhouette che ricordano i vari eroi della scuderia fumettistica (le cui migliori storie trovate su Amazon), ma non è chiaro che tipo di progetto possa essere anche se il tema del multiverso potrebbe effettivamente affiancarso all'idea di un videogioco multiplayer.

Ovviamente domani ne sapremo di più, mentre Marvel Games ha di recente tolto il velo su un progetto molto più concreto e interessante.

Si tratta di una storia originale, ovviamente, potenziata dall'Unreal Engine 5.4 di Epic che il team di sviluppo ha impiegato per mettere in scena un titolo che sembra decisamente promettente. Ovvero Marvel 1943: Rise of Hydra, videogioco di Amy Hennig (autrice di Uncharted) di cui si era solo accennato e che pochi giorni fa ha mostrato il primo trailer della storia.