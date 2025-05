Il nuovo gioco gratis del weekend di Steam è uno strategico "stellare"

Torna anche questo fine settimana la promozione di Steam che vi permette di giocare gratis con un nuovo titolo selezionato dallo store, senza alcun costo aggiuntivo o acquisto necessario.

L'unico requisito è infatti avere un account sullo store, cosa che vi permetterà di divertirvi da soli o anche in compagnia dei vostri amici online.

Per questo weekend è stato selezionato per voi Stellaris, lo strategico su vasta scala sviluppato da Paradox e che vi permetterà di forgiare un impero galattico, forgiando alleanze e anche dichiarando guerre all'occorrenza.

Si tratta dunque di un grand strategy fantascientifico, perfetto per i giocatori che vogliono mettersi alla prova durante il fine settimana in vaste avventure interstellari.

Da questo momento e fino all'inizio della prossima settimana potete scaricare gratis Stellaris sui vostri PC: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Avvia gioco". E se preferite giocare in portabilità, segnaliamo che Stellaris risulta "giocabile" anche su Steam Deck.

Ovviamente potrete giocarlo gratis solo per tutta la durata della promozione del fine settimana: successivamente sarà necessario acquistare l'edizione completa per mantenere i vostri progressi e continuare a giocare.

A tal proposito, segnaliamo che su Steam potete acquistare l'edizione standard con un'offerta del 75% fino al 19 maggio, con ulteriori offerte disponibili per i suoi contenuti aggiuntivi (se preferite le console, trovate l'apposita console edition su Amazon).

Prima di salutarvi e augurarvi come sempre buon divertimento, vi ricordo che su Steam potete trovare nuovi free-to-play disponibili ogni giorno: nelle scorse ore ve ne abbiamo segnalati altri 4 da tenere d'occhio e che potete già scaricare, ovviamente senza limiti di tempo.

Restando in tema di giochi gratis da scaricare su PC, vi ricordiamo che non solo su Epic Games Store è già disponibile il nuovo omaggio settimanale, ma che su Prime Gaming potete approfittare di ulteriori 4 titoli in regalo.