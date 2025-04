Il nuovo gioco di Star Wars avrebbe un titolo ufficiale

La galassia lontana lontana di Star Wars si prepara ad accogliere un nuovo protagonista nel panorama tattico.

Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni frammentarie, emergono finalmente dettagli concreti sul progetto collaborativo tra Respawn Entertainment e Bit Reactor.

Il titolo, che risponderà al nome di Star Wars: Zero Company, rappresenta un'incursione nel genere tattico a turni ambientato nell'universo creato da George Lucas, con un focus particolare su operazioni militari specializzate e dinamiche di squadra che promettono di rinnovare l'esperienza di gioco nell'universo di Star Wars (che trovate su Amazon).

Lo sviluppo di Star Wars: Zero Company, noto internamente con il nome in codice "Bruno", ha mantenuto un profilo relativamente basso fino a poco tempo fa.

Electronic Arts, publisher del titolo, ha pianificato la presentazione ufficiale durante la Star Wars Celebration in Giappone, evento che si terrà il 19 aprile 2025, dove presumibilmente vedremo un gameplay trailer completo e maggiori dettagli sulle meccaniche di gioco.

Da quello che sappiamo il gioco dovrebbe avere una visuale isometrica, tipica dei giochi tattici, con personaggi che includono il Mandaloriano e un droide impegnati a cercare riparo dal fuoco nemico di alcuni Stormtrooper durante una missione di salvataggio di prigionieri.

La collaborazione tra Respawn Entertainment, già noto per successi come Star Wars Jedi: Fallen Order, e Bit Reactor, studio specializzato in esperienze tattiche, suggerisce un approccio che potrebbe unire narrazione cinematografica e profondità strategica, elementi raramente compresenti nei precedenti titoli ambientati nell'universo di Star Wars.

La scelta di un approccio tattico a turni rappresenta infatti una significativa diversificazione nell'offerta di Star Wars, tradizionalmente dominata da action-adventure, sparatutto e giochi di ruolo.

La sfida per Respawn e Bit Reactor sarà quella di offrire un'esperienza distintiva che si distingua dalla massa. Speriamo ci riescano, e che il titolo non faccia la fine di un gioco "morto" di recente.

Nel mentre, il primo episodio di Revenge of Revan, sequel dei fan di Star Wars: KOTOR 2, è disponibile gratis grazie ai modder.