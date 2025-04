Star Wars: KOTOR 3 ora esiste grazie ai fan, ed è gratis

La community dei modder ha dato vita a un sogno che i fan di Star Wars attendevano da anni: il terzo capitolo della saga di Knights of the Old Republic è finalmente realtà, sebbene in una veste non ufficiale.

Revenge of Revan, il primo episodio di un ambizioso progetto fanmade, è stato rilasciato nelle scorse ore, portando con sé l'eredità di una delle serie più amate dell'universo Star Wars, interrotta prematuramente dopo il secondo capitolo (che trovate su Amazon).

Il progetto si colloca cronologicamente otto anni dopo gli eventi di KOTOR 2, in un periodo storico in cui l'Ordine Jedi sta tentando faticosamente di ricostruirsi dopo anni di assenza dalla Repubblica.

Questa mod standalone permette ai giocatori di proseguire la propria avventura nell'universo di Star Wars tenendo conto delle scelte effettuate nei capitoli precedenti, fungendo da ponte narrativo tra KOTOR 2 e l'MMO Star Wars: The Old Republic.

I giocatori possono scegliere se adottare la versione canonica della storia o creare il proprio percorso narrativo personale. Questa flessibilità si riflette anche nel gameplay, dove i dialoghi variano in base alla classe Jedi selezionata e i personaggi reagiscono diversamente in funzione della specie del protagonista.

L'esperienza di gioco, della durata di circa tre ore, è arricchita da oltre 50 modelli di volti per i personaggi giocanti, incluse razze aliene compatibili con copricapi, e da una colonna sonora originale creata appositamente per l'occasione.

Durante l'avventura, i giocatori potranno incontrare volti familiari dei precedenti capitoli, con camei e interazioni che varieranno in base alle proprie scelte di gioco. Inoltre, alcuni PNG umani di basso livello sono dotati di voci registrate, aumentando l'immersività dell'esperienza. L'elemento narrativo rimane centrale, fedele alla tradizione della saga originale.

È importante sottolineare che l'installazione della mod sostituirà la storyline principale di KOTOR 2, ma gli sviluppatori hanno implementato un sistema semplice per passare rapidamente dal gioco originale a Revenge of Revan.

Gli appassionati possono scaricare gratuitamente questo primo episodio qui e immergersi nuovamente in quell'universo tanto amato, con una storia completamente nuova che rispetta l'eredità dei capitoli precedenti pur offrendo una propria visione originale.

Nel mentre, quando vedremo l'attesissimo Star Wars KOTOR Remake? Mesi fa è arrivata una risposta.