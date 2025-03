Un gioco gratis di Star Wars dice addio dopo neanche un anno

Brutte notizie per gli amanti di Star Wars: un gioco gratis ispirato alla leggendaria serie ha ufficialmente annunciato il temutissimo end-of-service, dopo neanche un anno dal suo debutto.

Stiamo parlando di Star Wars Hunters, sparatuttto multiplayer a squadre lanciato lo scorso giugno 2024 su Nintendo Switch e dispositivi mobile, ma che è già arrivato al fine vita.

Come segnalato da Mobilegamer.biz, il team di sviluppo ha infatti annunciato che gli ultimi contenuti saranno disponibili a partire dal 15 aprile, ma il gioco non sarà più aggiornato.

In contemporanea, è stata annunciata anche la chiusura dei server: Star Wars Hunters resterà giocabile fino all'1 ottobre 2025, giornata in cui non sarà più possibile accedere online allo sfortunato titolo multiplayer.

La produzione di NaturalMotion non è mai riuscita a conquistare il grande pubblico, non riuscendo mai ad entrare tra i videogiochi free-to-play di successo: un destino che sembrava dunque inevitabile, sfortunatamente per chi invece si stava divertendo con questa produzione.

Nel 2025 doveva anche arrivare una versione PC tramite Steam: porting ovviamente cancellato in via ufficiale, alla luce delle ultime notizie sull'end-of-service.

Il team di sviluppo ha inoltre già chiarito che non ci sarà alcun tipo di rimborso sulle microtransazioni già acquistate, anche se ovviamente non sarà più possibile ottenerne di nuove: il consiglio degli autori è dunque di spendere quanto già in vostro possesso il prima possibile, così da provare a godervi al meglio Star Wars Hunters prima della chiusura dei server.

Gli utenti Switch dovranno dunque cercare un nuovo videogioco di Star Wars su cui appassionarsi: purtroppo non esistono altre opzioni gratuite, ma possiamo consigliarvi questo pacchetto su Amazon.

Fortunatamente, nel futuro di Star Wars ci saranno sempre più videogiochi: già dal prossimo aprile potremo scoprire il prossimo progetto sviluppato da Respawn.

Inoltre, nonostante sia sparito dai radar da diversi anni, il remake di Star Wars KOTOR continua a essere in sviluppo. Almeno secondo quanto dichiara lo studio.