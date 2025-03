Il prossimo gioco di Star Wars sarà mostrato ad aprile

Il mondo dei videogiochi si prepara ad accogliere una nuova avventura nell'universo di Star Wars, questa volta con una meccanica di gioco raramente esplorata prima nel franchise.

Respawn Entertainment, già celebre per il successo della serie Star Wars Jedi (che trovate su Amazon), unisce le forze con Bit Reactor per sviluppare il primo tattico a turni ambientato nella galassia lontana lontana.

L'annuncio, apparso sul sito ufficiale di Star Wars, ha subito catturato l'attenzione degli appassionati, nonostante la carenza di dettagli sul titolo definitivo e sulle caratteristiche specifiche del progetto.

Se finora abbiamo visto la saga declinata in avventure action, sparatutto in prima persona e giochi di ruolo, il tattico a turni rappresenta un territorio ancora inesplorato per il franchise, ma potenzialmente molto fertile.

La collaborazione tra Bit Reactor e Respawn Entertainment appare particolarmente promettente. Quest'ultimo studio ha dimostrato con Star Wars Jedi: Fallen Order e il suo seguito Survivor di saper trattare il materiale originale con rispetto e creatività, conquistando sia i fan storici che i nuovi arrivati.

Per conoscere i primi dettagli concreti sul progetto, gli appassionati dovranno attendere un panel dedicato il 19 aprile prossimo che si terrà sul Galaxy Stage.

L'evento, che vedrà la partecipazione di rappresentanti di Bit Reactor, Respawn Entertainment e Lucasfilm Games, promette di svelare le prime informazioni sul titolo.

La tipologia di gioco si presta inoltre a narrare storie più intime e focalizzate su piccoli gruppi di personaggi, potenzialmente esplorando angoli meno conosciuti della galassia o momenti storici non ancora approfonditi nelle opere principali.

Questo approccio ha già dimostrato di funzionare egregiamente in altri franchise, come dimostrato dal successo di titoli quali XCOM o Mario + Rabbids.

Con l'esperienza di Respawn nel creare esperienze coinvolgenti nell'universo di Star Wars e la specializzazione di Bit Reactor nel genere tattico, le premesse per un titolo di qualità ci sono tutte.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire se questo nuovo progetto riuscirà a conquistare il cuore dei fan della saga e degli appassionati di strategia.

Per i fan, segnalo anche che Star Wars Episode I: Jedi Power Battles sta per tornare in una splendida edizione fisica, celebrando il 25imo anniversario del gioco.