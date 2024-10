Project 007 non esiste ancora, ma sarà una trilogia

Project 007 è uno di quei nomi che da tempo aspettiamo di associare a un videogioco vero, o almeno a qualche forma di video o immagine, e IO Interactive è comunque pronta a raccontarci un progetto che l'obiettivo di essere qualcosa di molto di più.

Gli autori di Hitman, che trovate su Amazon, hanno cominciato da un po' a lavorare alla loro visione videoludica della spia più famosa del mondo, ma prima hanno dovuto coinvincere i detentori della licenza.

Advertisement

I proprietari del brand di James Bond, infatti, non erano convintissimi dell'idea di avere un nuovo videogioco sulla spia inglese, ma alla fine il team di sviluppo ha avuto la meglio.

E ora sembra proprio che Project 007 sarà, almeno nelle intenzioni, una trilogia.

In una recente intervista (tramite The Gamer), il responsabile di IO Interactive Hakan Abrak ha condiviso alcuni dettagli sul modo in cui lo studio sta affrontando il lavoro su Project 007.

Non si tratterà di una semplice trasposizione di un film di Daniel Craig o Pierce Brosnan, ma di una storia originale, progettata da zero. Abrak ha grandi ambizioni per il progetto, sperando che possa dare vita a una trilogia e, soprattutto, presentare ai giocatori un nuovo James Bond: giovane, unico e costruito appositamente per il medium videoludico.

L'obiettivo dello studio non è solo creare un singolo gioco, ma un vero e proprio universo videoludico legato a James Bond, che possa affiancare l'iconica presenza del personaggio nei film. Con questo in mente, Abrak spera che il progetto definisca James Bond nel mondo dei videogiochi per molti anni a venire.

La possibilità di imporre la spia più famosa del mondo anche nel medium videoludico è allettante, ovviamente. Sembra proprio che Project 007 possa diventare davvero il titolo di spionaggio definitivo. Certo, prima bisognerebbe almeno vederlo, ma il team rimane comunque molto entusiasta del progetto.