Il nuovo DOOM dirà addio a un marchio di fabbrica della saga

L’ultimo capitolo della saga di DOOM, DOOM: The Dark Ages, ha fatto parlare di sé fin dal suo trailer rivelato all’Xbox Developers Showcase.

Questo prequel si colloca prima degli eventi del DOOM del 2016 e di DOOM Eternal (che trovate su Amazon), portando il Doom Slayer in un setting fantasy carico di sangue e battaglie epiche.

Ma se da un lato il nuovo gameplay promette di rinnovare la formula, dall’altro la mancanza di “vere” Glory Kills ha sollevato qualche perplessità tra i fan più affezionati, come riportato anche da CB.

Nei precedenti capitoli della saga, le Glory Kills erano un marchio di fabbrica. Questi attacchi brutali e spettacolari permettevano ai giocatori di finire i nemici in modo cinematografico una volta indeboliti, offrendo al contempo preziosi bonus come punti vita.

In DOOM Eternal, addirittura, le Glory Kills erano indispensabili per concludere gli scontri con i boss.

In DOOM: The Dark Ages, però, questa meccanica sembra essere stata ridimensionata. Le Glory Kills presenti nel trailer e nelle clip mostrate non raggiungono i livelli di brutalità e spettacolarità a cui i giocatori erano abituati.

Su Reddit, il thread aperto dall’utente Icredibilis ha acceso il dibattito: «Sembra una grande occasione mancata non sfruttare le Glory Kills con tutto il nuovo arsenale a disposizione,» ha scritto, allegando un video che mostra una kill su un Hell Knight meno sanguinosa rispetto al passato.

Molti utenti hanno espresso pareri simili. «Mi piace l’idea di un gameplay più fluido, ma almeno gli impatti potrebbero essere più cruenti,» ha commentato Toucaan_Froot.

Alcuni utenti, come Ascending_Orange, hanno invece apprezzato l’idea di un gameplay più metodico: «Le Glory Kills funzionavano bene in DOOM 2016 e Eternal, ma interrompevano il ritmo. Poter mutilare un Hell Knight per ridurne gli attacchi e recuperare risorse a metà combattimento sembra più dinamico.»

Altri hanno sottolineato che le Glory Kills nei titoli precedenti, pur spettacolari, potevano spezzare la fluidità degli scontri più caotici. ThespainException ha commentato: «Non sono entusiasta del cambiamento, ma voglio vedere come si integra nel gameplay prima di giudicare.»

Con l’uscita di DOOM: The Dark Ages prevista per il 15 maggio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, la discussione sulle Glory Kills potrebbe rappresentare solo una parte del quadro.

Il nuovo setting medievale, il rinnovato arsenale e un approccio più strategico al combattimento sembrano promettere un’esperienza innovativa, anche se differente dai capitoli precedenti (anche per quanto riguarda il multiplayer).