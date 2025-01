Doom The Dark Ages avrà «la più grande campagna» di sempre, ma con un sacrificio importante

Tra i protagonisti della line-up di Xbox per questo 2025 un posto d'onore dovrà essere certamente assegnato a Doom The Dark Ages, che promette di essere uno dei capitoli più brutali ed esagerati di sempre della serie.

In occasione del reveal a Xbox Developer Direct 2025, il nostro Domenico Musicò ha potuto partecipare a un'anteprima a tema, raccontandovi che il nuovo capitolo intende tornare alle origini della serie, ma essere allo stesso tempo più accessibile per i neofiti.

Un'impressione confermata anche da TrueAchievements, che ha però messo l'accento su alcune novità molto interessanti: lo studio head Martin Stratton ha infatti confermato che la campagna di Doom The Dark Ages sarà «la più grande, più espansiva [e] più epica» mai vista per la serie di Id Software.

Ma per rendere tutto ciò possibile, il team di sviluppo ha dovuto fare un sacrificio molto importante: nel prossimo capitolo di Doom non ci sarà più alcuna traccia delle componenti multiplayer, che gli autori confermano di aver cancellato del tutto.

Una notizia che non farà certamente felici i veterani della serie, considerando che il multiplayer online dei precedenti capitoli (che potete recuperare su Game Pass Ultimate, in sconto su Amazon) era una delle modalità maggiormente apprezzate dalla community.

Tuttavia, mi sento anche in dovere di sottolineare che molti giocatori non hanno passato molto tempo con le partite online, preferendo invece concentrarsi sulla campagna single-player: un ragionamento che deve aver adottato anche il team di sviluppo, preferendo dunque concentrarsi su un'avventura ancora più epica.

Questa mossa avrebbe infatti permesso a Id Software di concentrarsi su alcune nuove feature di gameplay e abilità speciali che vedremo nel corso dell'avventura e, a giudicare dal trailer svelato durante Xbox Developer Direct 2025, le premesse sembrano essere assolutamente positive.

Toccherà ovviamente capire se ci sarà spazio per nuove esperienze multiplayer separate da Doom The Dark Ages nel prossimo futuro: vi terremo aggiornati qualora arrivassero chiarimenti in merito.